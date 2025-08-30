FRANCE REV FINANCE मूल्य (FRF)
-4.96%
+0.03%
+580.03%
+580.03%
FRANCE REV FINANCE (FRF) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FRF ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FRF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FRF में -4.96%, 24 घंटों में +0.03%, तथा पिछले 7 दिनों में +580.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
FRANCE REV FINANCE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 369.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FRF की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.53T है, कुल आपूर्ति 7233800814062.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 409.23K है.
आज के दिन के दौरान, FRANCE REV FINANCE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, FRANCE REV FINANCE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, FRANCE REV FINANCE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, FRANCE REV FINANCE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.03%
|30 दिन
|$ 0
|+257.23%
|60 दिन
|$ 0
|+640.19%
|90 दिन
|$ 0
|--
We work in the field of clean energy, we created our own project in BINANACE SMART CHAIN. The aim of the project is to form campaigns to support clean energy. Create your own token in the virtual currency space. Token tells us that in order to have cleaner air, we need to change our lives. One of the changes is the use of virtual currencies, which makes us have a healthier environment. Instead of cutting down trees and printing money, we can Use virtual currencies. Our token says that we must prevent harmful energies in order to cleanse the earth, otherwise the earth's environment will be disturbed in this way in a few years. The international community must think faster about a change in this field.
