FRTN की अधिक जानकारी

FRTN प्राइस की जानकारी

FRTN व्हाइटपेपर

FRTN आधिकारिक वेबसाइट

FRTN टोकन का अर्थशास्त्र

FRTN प्राइस का पूर्वानुमान

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Fortune Token लोगो

Fortune Token मूल्य (FRTN)

गैर-सूचीबद्ध

1 FRTN से USD लाइव प्राइस:

$0.00194938
$0.00194938$0.00194938
-5.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Fortune Token (FRTN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:57:08 (UTC+8)

Fortune Token (FRTN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00188018
$ 0.00188018$ 0.00188018
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00238553
$ 0.00238553$ 0.00238553
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00188018
$ 0.00188018$ 0.00188018

$ 0.00238553
$ 0.00238553$ 0.00238553

$ 0.091031
$ 0.091031$ 0.091031

$ 0
$ 0$ 0

+3.13%

-5.69%

+62.26%

+62.26%

Fortune Token (FRTN) रियल-टाइम प्राइस $0.00195229 है. पिछले 24 घंटों में, FRTN ने $ 0.00188018 के कम और $ 0.00238553 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FRTN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.091031 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FRTN में +3.13%, 24 घंटों में -5.69%, तथा पिछले 7 दिनों में +62.26% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Fortune Token (FRTN) मार्केट की जानकारी

$ 559.16K
$ 559.16K$ 559.16K

--
----

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

285.37M
285.37M 285.37M

996,281,414.567182
996,281,414.567182 996,281,414.567182

Fortune Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 559.16K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FRTN की मार्केट में उपलब्ध राशि 285.37M है, कुल आपूर्ति 996281414.567182 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.95M है.

Fortune Token (FRTN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Fortune Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000117915049496867 था.
पिछले 30 दिनों में, Fortune Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0008622821 था.
पिछले 60 दिनों में, Fortune Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0015540712 था.
पिछले 90 दिनों में, Fortune Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000435951033094414 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000117915049496867-5.69%
30 दिन$ +0.0008622821+44.17%
60 दिन$ +0.0015540712+79.60%
90 दिन$ +0.000435951033094414+28.75%

Fortune Token (FRTN) क्या है

What is the project about? $FRTN is EbisusBay.com proprietary platform utility token, designed to fuel the Ryoshi Dynasties gamified DAO experience, reward NFT holders and drive new volumes to the NFT ecosystems! What makes your project unique? Fortune Token is a pivotal part of the EbisusBay platform, a top-tier NFT marketplace on the Cronos network. It's an innovative cryptocurrency that not only powers the platform's functions but also fuels an exciting and dynamic game-like environment for NFT communities. History of your project. Ebisu's Bay is the first and largest NFT Marketplace on Cronos with a unique GameFi DAO reward system. Chosen as the most trusted Web3 platform from the Cronos community, Ebisu's Bay allows users to create, buy, sell, trade NFTs in a fast, safe and user friendly manner. What’s next for your project? EbisusBay.com is set to change the way we look at NFT Marketplaces by means of it's innovative gamified DAO experience and proprietary utility token. Our platform's ecosystem is ready to onboard the next generation of Web3 users, creating a new standard for quality and transparency within the Web3 industry, offering a safe and rewarding experience while nourishing the NFT ecosystem. What can your token be used for? $Fortune is a standard CRC-20 which can be freely traded on exchanges and will be used for rewards and purchasing services from Ebisu's Bay NFT Marketplace. $Fortune tokens can be staked on Ryoshi Dynasties to earn more $FRTN, in-game & platform rewards.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Fortune Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Fortune Token (FRTN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Fortune Token (FRTN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Fortune Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Fortune Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FRTN लोकल करेंसी में

Fortune Token (FRTN) टोकन का अर्थशास्त्र

Fortune Token (FRTN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FRTN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Fortune Token (FRTN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Fortune Token (FRTN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FRTN प्राइस 0.00195229 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FRTN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FRTN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00195229 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Fortune Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FRTN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 559.16K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FRTN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FRTN की मार्केट में उपलब्ध राशि 285.37M USD है.
FRTN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FRTN ने 0.091031 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FRTN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FRTN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
FRTN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FRTN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FRTN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FRTN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FRTN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:57:08 (UTC+8)

Fortune Token (FRTN) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.