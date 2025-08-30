FORTUNE FAVOURS THE BRAVE मूल्य (FFTB)
+3.15%
-16.23%
+56.72%
+56.72%
FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FFTB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FFTB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FFTB में +3.15%, 24 घंटों में -16.23%, तथा पिछले 7 दिनों में +56.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
FORTUNE FAVOURS THE BRAVE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 383.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FFTB की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.75B है, कुल आपूर्ति 99745382114.79971 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 383.55K है.
आज के दिन के दौरान, FORTUNE FAVOURS THE BRAVE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, FORTUNE FAVOURS THE BRAVE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, FORTUNE FAVOURS THE BRAVE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, FORTUNE FAVOURS THE BRAVE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-16.23%
|30 दिन
|$ 0
|+37.70%
|60 दिन
|$ 0
|+133.39%
|90 दिन
|$ 0
|--
“Fortune Favors The Brave” is a community-driven token within the Cronos ecosystem. The mission is to increase awareness of the Cronos Chain in the cryptospace. $FFTB encourages collaborations, educational content and a strong community that helps users understand Cronos better. It serves as a bridge between CryptoCom users and the Cronos Ecosystem, contributing to Cronos growth and success. #FFTB🚀
