Fort Knox (FORTKNOX) रियल-टाइम प्राइस $0.00001137 है. पिछले 24 घंटों में, FORTKNOX ने $ 0.00001124 के कम और $ 0.00001141 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FORTKNOX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00477903 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000426 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FORTKNOX में +0.58%, 24 घंटों में +0.35%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Fort Knox का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.34K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FORTKNOX की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.34K है.
आज के दिन के दौरान, Fort Knox का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Fort Knox का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000053081 था.
पिछले 60 दिनों में, Fort Knox का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000087576 था.
पिछले 90 दिनों में, Fort Knox का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.35%
|30 दिन
|$ +0.0000053081
|+46.69%
|60 दिन
|$ -0.0000087576
|-77.02%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Vault of Meme Wealth on $ETH ! Fort Knox is one of the most secure and well-known military installations in the world. Located in Kentucky, USA, it is home to the United States Bullion Depository, which houses a significant portion of the U.S. gold reserves. The facility, operated by the U.S. Department of the Treasury, has been a symbol of wealth and security since it was established in 1936. The depository is famous for its impenetrable security. The building is reinforced with thick granite walls and a vault door that weighs over 20 tons. It is surrounded by electrified fences, armed guards, and advanced surveillance systems, making it one of the hardest places in the world to break into. Throughout history, Fort Knox has stored more than just gold. During World War II, it safeguarded national treasures like the U.S. Constitution, the Declaration of Independence, and even the Crown Jewels of England to protect them from potential attacks. Today, Fort Knox remains a heavily guarded symbol of American financial power, and its name is often used as a metaphor for extreme security and wealth protection.
