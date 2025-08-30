Forkast मूल्य (CGX)
Forkast (CGX) रियल-टाइम प्राइस $0.0010283 है. पिछले 24 घंटों में, CGX ने $ 0.00102507 के कम और $ 0.00104464 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CGX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03869795 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CGX में +0.15%, 24 घंटों में -1.42%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Forkast का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 179.97K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CGX की मार्केट में उपलब्ध राशि 175.01M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.03M है.
आज के दिन के दौरान, Forkast का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Forkast का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001543671 था.
पिछले 60 दिनों में, Forkast का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001046130 था.
पिछले 90 दिनों में, Forkast का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002244121689020317 था.
Forkast is a prediction market built for gaming and internet culture. Users can create and participate in prediction markets based on trending topics in gaming, memes, streamers, breaking news, and Web3 assets. Community Gaming is the most advanced tournament management software in the industry with built-in wallets, no fees, and automated payments for over 50,000 monthly matches. Since 2020, Community Gaming has paid over 10,000 gamers and created 800,000 wallets. It leads the competitive gaming space, handling payments for 50k+ tournament matches monthly. Both platforms are powered by $CGX, a versatile utility token used for staking and competitive rewards.
