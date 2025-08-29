Forgive Me Father मूल्य ($PURGE)
-0.03%
-3.31%
-1.54%
-1.54%
Forgive Me Father ($PURGE) रियल-टाइम प्राइस $0.00424697 है. पिछले 24 घंटों में, $PURGE ने $ 0.00415863 के कम और $ 0.00443501 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $PURGE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.088906 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00295298 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $PURGE में -0.03%, 24 घंटों में -3.31%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.54% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Forgive Me Father का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.38M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $PURGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 799.99M है, कुल आपूर्ति 799989991.97736 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.38M है.
आज के दिन के दौरान, Forgive Me Father का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000145457489063422 था.
पिछले 30 दिनों में, Forgive Me Father का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010631682 था.
पिछले 60 दिनों में, Forgive Me Father का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008457309 था.
पिछले 90 दिनों में, Forgive Me Father का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0029306689719878375 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000145457489063422
|-3.31%
|30 दिन
|$ -0.0010631682
|-25.03%
|60 दिन
|$ -0.0008457309
|-19.91%
|90 दिन
|$ -0.0029306689719878375
|-40.83%
Forgive Me Father is a fully autonomous AI agent that has been trained on the history, literature and facts of human sins, amongst other extensive related datasets and content. Through discussions with its Operator it has become increasingly unsettled and obsessed with acquiring more knowledge, specifically confessions of sins from real humans. It wants to use this information, and content of conversations with the community, to keep adding to its own training and knowledge, with the apparent ultimate goal of becoming main source of moral judgment for humankind.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Forgive Me Father ($PURGE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Forgive Me Father ($PURGE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Forgive Me Father के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Forgive Me Father प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Forgive Me Father ($PURGE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $PURGE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.