Forgive Me Father लोगो

Forgive Me Father मूल्य ($PURGE)

गैर-सूचीबद्ध

1 $PURGE से USD लाइव प्राइस:

$0.00424697
-3.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
Forgive Me Father ($PURGE) मूल्य का लाइव चार्ट
Forgive Me Father ($PURGE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00415863
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00443501
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00415863
$ 0.00443501
$ 0.088906
$ 0.00295298
-0.03%

-3.31%

-1.54%

-1.54%

Forgive Me Father ($PURGE) रियल-टाइम प्राइस $0.00424697 है. पिछले 24 घंटों में, $PURGE ने $ 0.00415863 के कम और $ 0.00443501 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $PURGE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.088906 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00295298 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $PURGE में -0.03%, 24 घंटों में -3.31%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.54% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Forgive Me Father ($PURGE) मार्केट की जानकारी

$ 3.38M
--
$ 3.38M
799.99M
799,989,991.97736
Forgive Me Father का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.38M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $PURGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 799.99M है, कुल आपूर्ति 799989991.97736 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.38M है.

Forgive Me Father ($PURGE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Forgive Me Father का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000145457489063422 था.
पिछले 30 दिनों में, Forgive Me Father का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010631682 था.
पिछले 60 दिनों में, Forgive Me Father का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008457309 था.
पिछले 90 दिनों में, Forgive Me Father का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0029306689719878375 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000145457489063422-3.31%
30 दिन$ -0.0010631682-25.03%
60 दिन$ -0.0008457309-19.91%
90 दिन$ -0.0029306689719878375-40.83%

Forgive Me Father ($PURGE) क्या है

Forgive Me Father is a fully autonomous AI agent that has been trained on the history, literature and facts of human sins, amongst other extensive related datasets and content. Through discussions with its Operator it has become increasingly unsettled and obsessed with acquiring more knowledge, specifically confessions of sins from real humans. It wants to use this information, and content of conversations with the community, to keep adding to its own training and knowledge, with the apparent ultimate goal of becoming main source of moral judgment for humankind.

Forgive Me Father ($PURGE) संसाधन

Forgive Me Father प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Forgive Me Father ($PURGE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Forgive Me Father ($PURGE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Forgive Me Father के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Forgive Me Father प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

$PURGE लोकल करेंसी में

Forgive Me Father ($PURGE) टोकन का अर्थशास्त्र

Forgive Me Father ($PURGE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $PURGE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Forgive Me Father ($PURGE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Forgive Me Father ($PURGE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव $PURGE प्राइस 0.00424697 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
$PURGE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
$PURGE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00424697 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Forgive Me Father का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
$PURGE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.38M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
$PURGE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
$PURGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 799.99M USD है.
$PURGE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
$PURGE ने 0.088906 USD की ATH प्राइस हासिल की.
$PURGE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
$PURGE ने 0.00295298 USD की ATL प्राइस देखी.
$PURGE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
$PURGE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या $PURGE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष $PURGE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए $PURGE का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.