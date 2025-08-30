Forever Alone मूल्य (ALONE)
-3.53%
-10.00%
+3.03%
+3.03%
Forever Alone (ALONE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ALONE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ALONE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00207579 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ALONE में -3.53%, 24 घंटों में -10.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Forever Alone का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 25.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ALONE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.53M है, कुल आपूर्ति 999534837.179471 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 25.55K है.
आज के दिन के दौरान, Forever Alone का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Forever Alone का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Forever Alone का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Forever Alone का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-10.00%
|30 दिन
|$ 0
|+111.33%
|60 दिन
|$ 0
|+116.19%
|90 दिन
|$ 0
|--
Forever Alone is an exploitable rage comic character that is used to express loneliness and disappointment with life. The face has also been used as an advice animal and inspired the creation of the snowclone template "Forever an X." Forever Alone is considered one of the first major rage comic spin-off characters to be creater after the original Rage Guy, which first sprang up on 4chan in 2009. According to various sources, the original comic was uploaded in a thread titled "April Fools" by FunnyJunk user Azuul on May 28th, 2010 (shown below). While the original artist has not been confirmed, Dictionary.com[24] cites Dominic Vanner as the illustrator behind the character.
Forever Alone (ALONE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ALONE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
