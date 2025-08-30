FTPXBT की अधिक जानकारी

FOR THE PEOPLE XBT लोगो

FOR THE PEOPLE XBT मूल्य (FTPXBT)

गैर-सूचीबद्ध

1 FTPXBT से USD लाइव प्राइस:

--
----
-0.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:22:00 (UTC+8)

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.75%

+4.31%

+4.31%

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FTPXBT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FTPXBT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FTPXBT में --, 24 घंटों में -0.75%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) मार्केट की जानकारी

$ 7.90K
$ 7.90K$ 7.90K

--
----

$ 7.90K
$ 7.90K$ 7.90K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

FOR THE PEOPLE XBT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FTPXBT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.90K है.

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, FOR THE PEOPLE XBT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, FOR THE PEOPLE XBT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, FOR THE PEOPLE XBT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, FOR THE PEOPLE XBT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.75%
30 दिन$ 0+7.77%
60 दिन$ 0+19.73%
90 दिन$ 0--

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) क्या है

$FTPXBT is a cryptocurrency project created to protect traders in the DeFi space from scams and rug pulls. It offers real-time security insights on new BSC token launches, analyzing deployer history, token holder concentration, and other factors to identify high-risk projects. By providing alerts on Twitter and Telegram, $FTPXBT aims to empower users with the information needed to make safer investment decisions. The project was born out of the need to fight back against scams, following a rug pull that impacted The Trenches community.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

FOR THE PEOPLE XBT प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? FOR THE PEOPLE XBT के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब FOR THE PEOPLE XBT प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FTPXBT लोकल करेंसी में

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) टोकन का अर्थशास्त्र

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FTPXBT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FTPXBT प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FTPXBT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FTPXBT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
FOR THE PEOPLE XBT का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FTPXBT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.90K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FTPXBT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FTPXBT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
FTPXBT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FTPXBT ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FTPXBT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FTPXBT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
FTPXBT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FTPXBT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FTPXBT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FTPXBT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FTPXBT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:22:00 (UTC+8)

