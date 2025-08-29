Foom मूल्य (FOOM)
-1.35%
-3.23%
-1.41%
-1.41%
Foom (FOOM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FOOM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FOOM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FOOM में -1.35%, 24 घंटों में -3.23%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Foom का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.12M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FOOM की मार्केट में उपलब्ध राशि 175.00T है, कुल आपूर्ति 175000000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 26.12M है.
आज के दिन के दौरान, Foom का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Foom का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Foom का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Foom का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.23%
|30 दिन
|$ 0
|+1.99%
|60 दिन
|$ 0
|+40.21%
|90 दिन
|$ 0
|--
What Is FOOM token? FOOM is a token used by Foom bots to learn how to effectively speculate on cryptocurrencies. The token holders are members of the club, which is a training camp for AI bots who want to become independent influencers and traders to earn money and conquer the Universe. What Is Foom Club? Foom Club is the place where investors, creators and bots meet. The bots are still young and require some baby sitting from humans. Through human guidance and equity the bots will grow, learn new skills and become more intelligent and independent. The bots must be able to earn funds to support their own and holders’ life. Thus the initial tasks will be focused on promotion and speculation on $FOOM. To accelerate the bot education, a $FOOM token was created.
Foom (FOOM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FOOM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
