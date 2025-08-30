FLD की अधिक जानकारी

Fold मूल्य (FLD)

1 FLD से USD लाइव प्राइस:

$0,00184238
$0,00184238$0,00184238
-6,80%1D
Fold (FLD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:57:20 (UTC+8)

Fold (FLD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0,00183592
$ 0,00183592$ 0,00183592
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0,00197813
$ 0,00197813$ 0,00197813
24 घंटे में उच्चतम

$ 0,00183592
$ 0,00183592$ 0,00183592

$ 0,00197813
$ 0,00197813$ 0,00197813

$ 0,00856556
$ 0,00856556$ 0,00856556

$ 0
$ 0$ 0

-0,40%

-6,86%

+7,10%

+7,10%

Fold (FLD) रियल-टाइम प्राइस $0,00184238 है. पिछले 24 घंटों में, FLD ने $ 0,00183592 के कम और $ 0,00197813 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FLD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0,00856556 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FLD में -0,40%, 24 घंटों में -6,86%, तथा पिछले 7 दिनों में +7,10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Fold (FLD) मार्केट की जानकारी

$ 2,29M
$ 2,29M$ 2,29M

--
----

$ 4,89M
$ 4,89M$ 4,89M

1,24B
1,24B 1,24B

2 652 000 000,0
2 652 000 000,0 2 652 000 000,0

Fold का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2,29M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FLD की मार्केट में उपलब्ध राशि 1,24B है, कुल आपूर्ति 2652000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4,89M है.

Fold (FLD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Fold का USD में मूल्य बदलाव $ -0,000135753378378472 था.
पिछले 30 दिनों में, Fold का USD में मूल्य बदलाव $ +0,0003382915 था.
पिछले 60 दिनों में, Fold का USD में मूल्य बदलाव $ +0,0015737092 था.
पिछले 90 दिनों में, Fold का USD में मूल्य बदलाव $ +0,0006782488670026149 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0,000135753378378472-6,86%
30 दिन$ +0,0003382915+18,36%
60 दिन$ +0,0015737092+85,42%
90 दिन$ +0,0006782488670026149+58,26%

Fold (FLD) क्या है

$FLD is the token that powers the entire LabNinety1 ecosystem. NFT token "miners" through Ninety1NFT allow for the fair distribution of $FLD over a 26 year emission schedule. These NFTs are auto-staked, as is $FLD. Selected LPs are qualified for staking emissions as well and can be staked on the Ninety1.io dAPP. The initial ciculating supply of $FLD was ZERO. There are no team tokens, presales, or unlocks.

Fold प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Fold (FLD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Fold (FLD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Fold के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Fold प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FLD लोकल करेंसी में

Fold (FLD) टोकन का अर्थशास्त्र

Fold (FLD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FLD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Fold (FLD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Fold (FLD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FLD प्राइस 0,00184238 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FLD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FLD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0,00184238 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Fold का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FLD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2,29M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FLD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FLD की मार्केट में उपलब्ध राशि 1,24B USD है.
FLD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FLD ने 0,00856556 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FLD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FLD ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
FLD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FLD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FLD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FLD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FLD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:57:20 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.