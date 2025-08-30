FODL की अधिक जानकारी

Fodl Finance लोगो

Fodl Finance मूल्य (FODL)

गैर-सूचीबद्ध

1 FODL से USD लाइव प्राइस:

$0.00046446
-0.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Fodl Finance (FODL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:56:18 (UTC+8)

Fodl Finance (FODL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0
$ 1.11
$ 0
+0.70%

-0.17%

-9.72%

-9.72%

Fodl Finance (FODL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FODL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FODL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.11 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FODL में +0.70%, 24 घंटों में -0.17%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Fodl Finance (FODL) मार्केट की जानकारी

$ 175.87K
$ 175.87K$ 175.87K

--
----

$ 464.46K
$ 464.46K$ 464.46K

378.65M
378.65M 378.65M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Fodl Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 175.87K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FODL की मार्केट में उपलब्ध राशि 378.65M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 464.46K है.

Fodl Finance (FODL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Fodl Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Fodl Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Fodl Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Fodl Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.17%
30 दिन$ 0+1.88%
60 दिन$ 0+33.11%
90 दिन$ 0--

Fodl Finance (FODL) क्या है

Fodl enables traders to utilize leverage for their trades without paying a funding rate. This leverage is derived from existing DeFi building blocks, such as Compound and Aave. Launch App

Fodl Finance (FODL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Fodl Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Fodl Finance (FODL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Fodl Finance (FODL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Fodl Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Fodl Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FODL लोकल करेंसी में

Fodl Finance (FODL) टोकन का अर्थशास्त्र

Fodl Finance (FODL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FODL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Fodl Finance (FODL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Fodl Finance (FODL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FODL प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FODL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FODL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Fodl Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FODL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 175.87K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FODL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FODL की मार्केट में उपलब्ध राशि 378.65M USD है.
FODL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FODL ने 1.11 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FODL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FODL ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
FODL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FODL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FODL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FODL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FODL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:56:18 (UTC+8)

