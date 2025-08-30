Flute मूल्य (FLUT)
Flute (FLUT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FLUT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FLUT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FLUT में --, 24 घंटों में -0.03%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.96% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Flute का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 932.74K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FLUT की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.69B है, कुल आपूर्ति 9997800000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.21M है.
आज के दिन के दौरान, Flute का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Flute का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Flute का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Flute का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.03%
|30 दिन
|$ 0
|+0.39%
|60 दिन
|$ 0
|-5.31%
|90 दिन
|$ 0
|--
FLUTE is a new ERC-20 token that aims to revolutionize the music industry by providing a decentralized platform for musicians and music lovers. Problem Statement The music industry has always been plagued by issues such as copyright infringement, lack of transparency in royalty distribution, and centralized control by large corporations. Musicians and artists often struggle to earn a fair income from their work, while music lovers are faced with limited options and high costs for accessing and enjoying their favorite tunes. Solution FLUTE token aims to solve these problems by creating a decentralized music ecosystem where artists and musicians can share their work and receive fair compensation, while music lovers can enjoy high-quality content at a lower cost.
Flute (FLUT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FLUT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
