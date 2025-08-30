Flurry Finance मूल्य (FLURRY)
Flurry Finance (FLURRY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FLURRY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FLURRY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01429149 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FLURRY में +0.62%, 24 घंटों में -0.23%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.80% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Flurry Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 322.84K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FLURRY की मार्केट में उपलब्ध राशि 824.70M है, कुल आपूर्ति 4433262887.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.74M है.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|-0.23%
|30 दिन
|+135.78%
|60 दिन
|+280.09%
|90 दिन
|--
FLURRY is the governance token of Flurry protocol, originated by Flurry Finance. Flurry is a DeFi protocol offering cross-chain yield aggregation with rhoToken, which is pegged 1:1 to its underlying stablecoin. It automatically farms for yields across different DeFi protocols without locking up funds or interest earned by diversifying DeFi product risk, resulting in lower gas fees.
Flurry Finance (FLURRY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FLURRY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
