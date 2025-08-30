FLURRY की अधिक जानकारी

Flurry Finance लोगो

Flurry Finance मूल्य (FLURRY)

गैर-सूचीबद्ध

1 FLURRY से USD लाइव प्राइस:

$0.00039147
$0.00039147$0.00039147
-0.20%1D
mexc
USD
Flurry Finance (FLURRY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:56:03 (UTC+8)

Flurry Finance (FLURRY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01429149
$ 0.01429149$ 0.01429149

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

-0.23%

+8.80%

+8.80%

Flurry Finance (FLURRY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FLURRY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FLURRY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01429149 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FLURRY में +0.62%, 24 घंटों में -0.23%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.80% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Flurry Finance (FLURRY) मार्केट की जानकारी

$ 322.84K
$ 322.84K$ 322.84K

--
----

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

824.70M
824.70M 824.70M

4,433,262,887.0
4,433,262,887.0 4,433,262,887.0

Flurry Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 322.84K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FLURRY की मार्केट में उपलब्ध राशि 824.70M है, कुल आपूर्ति 4433262887.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.74M है.

Flurry Finance (FLURRY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Flurry Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Flurry Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Flurry Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Flurry Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.23%
30 दिन$ 0+135.78%
60 दिन$ 0+280.09%
90 दिन$ 0--

Flurry Finance (FLURRY) क्या है

FLURRY is the governance token of Flurry protocol, originated by Flurry Finance. Flurry is a DeFi protocol offering cross-chain yield aggregation with rhoToken, which is pegged 1:1 to its underlying stablecoin. It automatically farms for yields across different DeFi protocols without locking up funds or interest earned by diversifying DeFi product risk, resulting in lower gas fees.

Flurry Finance (FLURRY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Flurry Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Flurry Finance (FLURRY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Flurry Finance (FLURRY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Flurry Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Flurry Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FLURRY लोकल करेंसी में

Flurry Finance (FLURRY) टोकन का अर्थशास्त्र

Flurry Finance (FLURRY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FLURRY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Flurry Finance (FLURRY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Flurry Finance (FLURRY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FLURRY प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FLURRY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FLURRY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Flurry Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FLURRY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 322.84K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FLURRY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FLURRY की मार्केट में उपलब्ध राशि 824.70M USD है.
FLURRY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FLURRY ने 0.01429149 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FLURRY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FLURRY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
FLURRY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FLURRY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FLURRY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FLURRY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FLURRY का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.