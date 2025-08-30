Fluminense FC Fan Token मूल्य (FLU)
Fluminense FC Fan Token (FLU) रियल-टाइम प्राइस $0.103616 है. पिछले 24 घंटों में, FLU ने $ 0.103469 के कम और $ 0.111064 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FLU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 306.22 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.099694 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FLU में -0.16%, 24 घंटों में -6.29%, तथा पिछले 7 दिनों में -23.65% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Fluminense FC Fan Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 168.82K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FLU की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.63M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.04M है.
आज के दिन के दौरान, Fluminense FC Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0069608717028821 था.
पिछले 30 दिनों में, Fluminense FC Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0821388899 था.
पिछले 60 दिनों में, Fluminense FC Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0896385331 था.
पिछले 90 दिनों में, Fluminense FC Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.6984280448143258 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0069608717028821
|-6.29%
|30 दिन
|$ -0.0821388899
|-79.27%
|60 दिन
|$ -0.0896385331
|-86.51%
|90 दिन
|$ -0.6984280448143258
|-87.08%
Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.
Fluminense FC Fan Token (FLU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FLU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
