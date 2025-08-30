FLOCKY की अधिक जानकारी

FLOCKY लोगो

FLOCKY मूल्य (FLOCKY)

गैर-सूचीबद्ध

1 FLOCKY से USD लाइव प्राइस:

--
----
-4.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
FLOCKY (FLOCKY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:33:34 (UTC+8)

FLOCKY (FLOCKY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0000245
$ 0.0000245$ 0.0000245
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00002668
$ 0.00002668$ 0.00002668
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0000245
$ 0.0000245$ 0.0000245

$ 0.00002668
$ 0.00002668$ 0.00002668

$ 0.00267496
$ 0.00267496$ 0.00267496

$ 0.00001793
$ 0.00001793$ 0.00001793

-0.29%

-5.11%

-2.35%

-2.35%

FLOCKY (FLOCKY) रियल-टाइम प्राइस $0.00002495 है. पिछले 24 घंटों में, FLOCKY ने $ 0.0000245 के कम और $ 0.00002668 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FLOCKY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00267496 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00001793 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FLOCKY में -0.29%, 24 घंटों में -5.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

FLOCKY (FLOCKY) मार्केट की जानकारी

$ 24.90K
$ 24.90K$ 24.90K

--
----

$ 24.90K
$ 24.90K$ 24.90K

998.05M
998.05M 998.05M

998,045,404.319894
998,045,404.319894 998,045,404.319894

FLOCKY का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FLOCKY की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.05M है, कुल आपूर्ति 998045404.319894 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.90K है.

FLOCKY (FLOCKY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, FLOCKY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, FLOCKY का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000006467 था.
पिछले 60 दिनों में, FLOCKY का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000023368 था.
पिछले 90 दिनों में, FLOCKY का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000006176593951767685 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.11%
30 दिन$ +0.0000006467+2.59%
60 दिन$ +0.0000023368+9.37%
90 दिन$ -0.000006176593951767685-19.84%

FLOCKY (FLOCKY) क्या है

Flocky is a crypto bird who seeks to made you a crypto millionaire alongside in this bull run! Flocky is a relatively new memecoin operating on the Solana blockchain. Recent insights indicate that Flocky has seen significant movement, with its market cap experiencing a notable increase. Reports from posts on X suggest that Flocky has gone from a market cap of 115k to 432k, highlighting a bullish trend with the current market cap at around 354k. This suggests a rapid rise in interest and speculation around this memecoin. However, like all memecoins, Flocky's value is highly volatile and driven by community sentiment, FOMO, and speculative trading rather than fundamental utility or value. Potential investors should approach with caution

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

FLOCKY (FLOCKY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

FLOCKY प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में FLOCKY (FLOCKY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके FLOCKY (FLOCKY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? FLOCKY के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब FLOCKY प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FLOCKY लोकल करेंसी में

FLOCKY (FLOCKY) टोकन का अर्थशास्त्र

FLOCKY (FLOCKY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FLOCKY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: FLOCKY (FLOCKY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज FLOCKY (FLOCKY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FLOCKY प्राइस 0.00002495 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FLOCKY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FLOCKY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00002495 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
FLOCKY का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FLOCKY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.90K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FLOCKY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FLOCKY की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.05M USD है.
FLOCKY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FLOCKY ने 0.00267496 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FLOCKY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FLOCKY ने 0.00001793 USD की ATL प्राइस देखी.
FLOCKY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FLOCKY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FLOCKY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FLOCKY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FLOCKY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:33:34 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.