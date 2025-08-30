FLOCKY मूल्य (FLOCKY)
FLOCKY (FLOCKY) रियल-टाइम प्राइस $0.00002495 है. पिछले 24 घंटों में, FLOCKY ने $ 0.0000245 के कम और $ 0.00002668 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FLOCKY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00267496 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00001793 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FLOCKY में -0.29%, 24 घंटों में -5.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
FLOCKY का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FLOCKY की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.05M है, कुल आपूर्ति 998045404.319894 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.90K है.
आज के दिन के दौरान, FLOCKY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, FLOCKY का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000006467 था.
पिछले 60 दिनों में, FLOCKY का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000023368 था.
पिछले 90 दिनों में, FLOCKY का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000006176593951767685 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.11%
|30 दिन
|$ +0.0000006467
|+2.59%
|60 दिन
|$ +0.0000023368
|+9.37%
|90 दिन
|$ -0.000006176593951767685
|-19.84%
Flocky is a crypto bird who seeks to made you a crypto millionaire alongside in this bull run! Flocky is a relatively new memecoin operating on the Solana blockchain. Recent insights indicate that Flocky has seen significant movement, with its market cap experiencing a notable increase. Reports from posts on X suggest that Flocky has gone from a market cap of 115k to 432k, highlighting a bullish trend with the current market cap at around 354k. This suggests a rapid rise in interest and speculation around this memecoin. However, like all memecoins, Flocky's value is highly volatile and driven by community sentiment, FOMO, and speculative trading rather than fundamental utility or value. Potential investors should approach with caution
