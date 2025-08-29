Flex Perpetuals मूल्य (FDX)
Flex Perpetuals (FDX) रियल-टाइम प्राइस $3.24 है. पिछले 24 घंटों में, FDX ने $ 3.22 के कम और $ 3.42 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FDX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 6.29 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 2.15 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FDX में +0.70%, 24 घंटों में -5.15%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Flex Perpetuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.82M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FDX की मार्केट में उपलब्ध राशि 872.98K है, कुल आपूर्ति 5000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 16.18M है.
आज के दिन के दौरान, Flex Perpetuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.176475650027521 था.
पिछले 30 दिनों में, Flex Perpetuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0200769840 था.
पिछले 60 दिनों में, Flex Perpetuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.9236588760 था.
पिछले 90 दिनों में, Flex Perpetuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.176475650027521
|-5.15%
|30 दिन
|$ +0.0200769840
|+0.62%
|60 दिन
|$ +0.9236588760
|+28.51%
|90 दिन
|$ 0
|--
Flex Perpetuals is a decentralized perpetual derivatives exchange built on the Base chain, designed to revolutionize trading within the DeFi ecosystem. It offers traders the ability to engage in perpetual contracts with high leverage, up to 1000x, without the need for KYC, ensuring privacy and accessibility. The platform stands out with features like gasless trading, which eliminates transaction fees, cross-margin collateral management for efficient capital use, and multi-asset collateral support, enhancing trading flexibility. Flex Perpetuals focuses on providing a user-friendly, secure, and transparent trading environment, leveraging partnerships with entities like Aerodrome, Chain-link, and Pyth for liquidity and price accuracy. The project aims to democratize market making by allowing all investors to participate in liquidity provision through the Flex Liquidity Pool (FLP), where they can earn significant yields from trading fees. Additionally, Flex Perpetuals introduces innovative tokenomics with $FDX as its governance and revenue share token, offering community incentives and fostering a sustainable ecosystem. The initiative is geared towards creating a vibrant community with ongoing engagement through contests and governance participation, ensuring continuous innovation and growth in the DeFi trading space. It's for traders, built by traders. Beginner to expert, everyone can have a great time with the Flex ecosystem. It has a vision to make the base trading smooth and user-friendly. There will be educational content by the Flex team in the future.
