Flaze Coin का आज का लाइव मूल्य 0.0028153 USD है.FLAZE का मार्केट कैप 54,238 USD है. भारत में FLAZE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 FLAZE से USD लाइव प्राइस:

$0.0028153
$0.0028153
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Flaze Coin (FLAZE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:10:56 (UTC+8)

Flaze Coin का आज का मूल्य

आज Flaze Coin (FLAZE) का लाइव मूल्य $ 0.0028153 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा FLAZE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0028153 प्रति FLAZE है.

$ 54,238 के मार्केट कैप के अनुसार Flaze Coin करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 19.27M FLAZE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, FLAZE की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.01720448 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00211363 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में FLAZE में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में -9.23% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Flaze Coin (FLAZE) मार्केट की जानकारी

$ 54.24K
$ 54.24K

--
--

$ 54.24K
$ 54.24K

19.27M
19.27M

19,265,572.042045552
19,265,572.042045552

Flaze Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 54.24K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FLAZE की मार्केट में उपलब्ध राशि 19.27M है, कुल आपूर्ति 19265572.042045552 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 54.24K है.

Flaze Coin की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01720448
$ 0.01720448

$ 0.00211363
$ 0.00211363

--

--

-9.23%

-9.23%

Flaze Coin (FLAZE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Flaze Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Flaze Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001509617 था.
पिछले 60 दिनों में, Flaze Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010935647 था.
पिछले 90 दिनों में, Flaze Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00467392501549472 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0001509617-5.36%
60 दिन$ -0.0010935647-38.84%
90 दिन$ -0.00467392501549472-62.40%

Flaze Coin के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Flaze Coin (FLAZE) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में FLAZE का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Flaze Coin (FLAZE) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Flaze Coin के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Flaze Coin की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए FLAZE के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Flaze Coinप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Flaze Coin (FLAZE) संसाधन

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Flaze Coin

2030 में 1 Flaze Coin का मूल्य कितना होगा?
अगर Flaze Coin 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Flaze Coin के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:10:56 (UTC+8)

Flaze Coin (FLAZE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Flaze Coin के बारे में और जानें

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2136

$194.30

$0.03533

$0.0004770

$0.013005

$0.004095

$0.00000000000000002680

अस्वीकरण

