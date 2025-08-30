QUBE की अधिक जानकारी

FlatQube मूल्य (QUBE)

गैर-सूचीबद्ध

1 QUBE से USD लाइव प्राइस:

$0.01100054
$0.01100054
-3.00%1D
FlatQube (QUBE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:29:01 (UTC+8)

FlatQube (QUBE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01082555
$ 0.01082555
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01171773
$ 0.01171773
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01082555
$ 0.01082555

$ 0.01171773
$ 0.01171773

$ 58.61
$ 58.61

$ 0.00729171
$ 0.00729171

+0.42%

-3.10%

+4.69%

+4.69%

FlatQube (QUBE) रियल-टाइम प्राइस $0.01099012 है. पिछले 24 घंटों में, QUBE ने $ 0.01082555 के कम और $ 0.01171773 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. QUBE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 58.61 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00729171 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में QUBE में +0.42%, 24 घंटों में -3.10%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

FlatQube (QUBE) मार्केट की जानकारी

$ 30.11K
$ 30.11K

--
--

$ 164.17K
$ 164.17K

2.74M
2.74M

14,937,900.295178
14,937,900.295178

FlatQube का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 30.11K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. QUBE की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.74M है, कुल आपूर्ति 14937900.295178 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 164.17K है.

FlatQube (QUBE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, FlatQube का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00035238671482802 था.
पिछले 30 दिनों में, FlatQube का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0024196793 था.
पिछले 60 दिनों में, FlatQube का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0054095832 था.
पिछले 90 दिनों में, FlatQube का USD में मूल्य बदलाव $ -0.01074461930797843 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00035238671482802-3.10%
30 दिन$ -0.0024196793-22.01%
60 दिन$ -0.0054095832-49.22%
90 दिन$ -0.01074461930797843-49.43%

FlatQube (QUBE) क्या है

FlatQube DEX, developed by Broxus, is a decentralized digital asset exchange providing users with a convenient means of exchanging their cryptocurrency. The DEX also provides users with plenty of passive income options through its farming and staking mechanisms. Its underlying network, Everscale, is making decentralized finance (DeFi) an affordable yet inclusive space for all.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

FlatQube (QUBE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

FlatQube प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में FlatQube (QUBE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके FlatQube (QUBE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? FlatQube के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब FlatQube प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

QUBE लोकल करेंसी में

FlatQube (QUBE) टोकन का अर्थशास्त्र

FlatQube (QUBE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. QUBE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: FlatQube (QUBE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज FlatQube (QUBE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव QUBE प्राइस 0.01099012 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
QUBE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
QUBE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01099012 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
FlatQube का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
QUBE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 30.11K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
QUBE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
QUBE की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.74M USD है.
QUBE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
QUBE ने 58.61 USD की ATH प्राइस हासिल की.
QUBE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
QUBE ने 0.00729171 USD की ATL प्राइस देखी.
QUBE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
QUBE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या QUBE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष QUBE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए QUBE का प्राइस का अनुमान देखें.
