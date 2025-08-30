Flat Earth मूल्य (FLAT)
Flat Earth (FLAT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FLAT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FLAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02097604 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FLAT में +0.00%, 24 घंटों में -4.04%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Flat Earth का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 372.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FLAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 754.73M है, कुल आपूर्ति 754734426.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 372.75K है.
आज के दिन के दौरान, Flat Earth का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Flat Earth का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Flat Earth का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Flat Earth का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.04%
|30 दिन
|$ 0
|-9.83%
|60 दिन
|$ 0
|-40.89%
|90 दिन
|$ 0
|--
Flat Earth is about bringing Flat Earth community/movement together in the crypto space. Flat Earth has been a hot topic for decades causing split views and opinions of the Earth that we live on. And now the Flat Earth community have a way to band together, and having fun along the way. Giving back to the Flat Earth community through competitions & giveaways and having plenty of meme's, plenty of fun, plenty of laughter along the way. The Flat Earth meme coin, thats built on Bitcoin and Stacks.
