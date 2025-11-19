एक्सचेंजDEX+
Flash Liquidity Token का आज का लाइव मूल्य 1.25 USD है.FLP.1 का मार्केट कैप 3,857,556 USD है. भारत में FLP.1 से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 FLP.1 से USD लाइव प्राइस:

$1.25
$1.25$1.25
+1.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Flash Liquidity Token (FLP.1) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:55:05 (UTC+8)

Flash Liquidity Token का आज का मूल्य

आज Flash Liquidity Token (FLP.1) का लाइव मूल्य $ 1.25 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.10% का बदलाव आया है. मौजूदा FLP.1 से USD कन्वर्ज़न दर $ 1.25 प्रति FLP.1 है.

$ 3,857,556 के मार्केट कैप के अनुसार Flash Liquidity Token करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 3.09M FLP.1 है. पिछले 24 घंटों के दौरान, FLP.1 की ट्रेडिंग $ 1.23 (निम्न) और $ 1.27 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1.58 और सबसे निम्न स्तर $ 1.18 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में FLP.1 में पिछले एक घंटे में +0.78% और पिछले 7 दिनों में -4.16% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Flash Liquidity Token (FLP.1) मार्केट की जानकारी

$ 3.86M
$ 3.86M$ 3.86M

--
----

$ 3.86M
$ 3.86M$ 3.86M

3.09M
3.09M 3.09M

3,092,061.982364
3,092,061.982364 3,092,061.982364

Flash Liquidity Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.86M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FLP.1 की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.09M है, कुल आपूर्ति 3092061.982364 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.86M है.

Flash Liquidity Token की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.23
$ 1.23$ 1.23
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.27
$ 1.27$ 1.27
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 1.27
$ 1.27$ 1.27

$ 1.58
$ 1.58$ 1.58

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

+0.78%

+1.10%

-4.16%

-4.16%

Flash Liquidity Token (FLP.1) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Flash Liquidity Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.01358754 था.
पिछले 30 दिनों में, Flash Liquidity Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1514938750 था.
पिछले 60 दिनों में, Flash Liquidity Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2327782500 था.
पिछले 90 दिनों में, Flash Liquidity Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1694381361525081 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.01358754+1.10%
30 दिन$ -0.1514938750-12.11%
60 दिन$ -0.2327782500-18.62%
90 दिन$ -0.1694381361525081-11.93%

Flash Liquidity Token के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Flash Liquidity Token (FLP.1) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में FLP.1 का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Flash Liquidity Token (FLP.1) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Flash Liquidity Token के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Flash Liquidity Token

2030 में 1 Flash Liquidity Token का मूल्य कितना होगा?
अगर Flash Liquidity Token 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Flash Liquidity Token के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:55:05 (UTC+8)

Flash Liquidity Token (FLP.1) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Flash Liquidity Token के बारे में और जानें

