Flash मूल्य (FLASH)
+4.53%
-19.04%
-9.56%
-9.56%
Flash (FLASH) रियल-टाइम प्राइस $0.00371884 है. पिछले 24 घंटों में, FLASH ने $ 0.00355753 के कम और $ 0.00470178 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FLASH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01571238 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FLASH में +4.53%, 24 घंटों में -19.04%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.56% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Flash का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 366.96K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FLASH की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 99999134.918897 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 366.96K है.
आज के दिन के दौरान, Flash का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008747098303098 था.
पिछले 30 दिनों में, Flash का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0029285842 था.
पिछले 60 दिनों में, Flash का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0055715675 था.
पिछले 90 दिनों में, Flash का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0024573627858962518 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0008747098303098
|-19.04%
|30 दिन
|$ +0.0029285842
|+78.75%
|60 दिन
|$ +0.0055715675
|+149.82%
|90 दिन
|$ +0.0024573627858962518
|+194.80%
Flash Transfer a platform aimed at facilitating seamless money transfers between fiat and crypto ecosystems. The key highlights of the project include: Fiat-to-Crypto and Crypto-to-Fiat Transfers: Users can exchange fiat currencies for stablecoins (USDT, USDC, DAI) and vice versa through a network of one million partner merchants and payment APIs. Automatic Stablecoin Conversion: To protect against cryptocurrency price fluctuations, all crypto is automatically converted to stablecoins before being sent to the recipient. Wide Integration of Payment Services: The platform integrates services like Orange Money, Wave, Moov, Free, Togocom, Airtel, M-Pesa, and Afrimoney, among others, through a money transfer aggregator that provides access to recognized payment APIs. Low Fees: A 2% fee is applied to transactions, in addition to the fees from partnered money transfer services.
