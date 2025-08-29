Flare Staked Ether मूल्य (FLRETH)
-2.26%
-6.11%
+1.90%
+1.90%
Flare Staked Ether (FLRETH) रियल-टाइम प्राइस $4,432.14 है. पिछले 24 घंटों में, FLRETH ने $ 4,426.59 के कम और $ 4,724.2 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FLRETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5,115.59 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1,433.82 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FLRETH में -2.26%, 24 घंटों में -6.11%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Flare Staked Ether का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.97M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FLRETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.46K है, कुल आपूर्ति 2462.258089258734 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.97M है.
आज के दिन के दौरान, Flare Staked Ether का USD में मूल्य बदलाव $ -288.622714948527 था.
पिछले 30 दिनों में, Flare Staked Ether का USD में मूल्य बदलाव $ +623.8073060820 था.
पिछले 60 दिनों में, Flare Staked Ether का USD में मूल्य बदलाव $ +3,438.3558184920 था.
पिछले 90 दिनों में, Flare Staked Ether का USD में मूल्य बदलाव $ +1,842.988862597811 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -288.622714948527
|-6.11%
|30 दिन
|$ +623.8073060820
|+14.07%
|60 दिन
|$ +3,438.3558184920
|+77.58%
|90 दिन
|$ +1,842.988862597811
|+71.18%
flrETH is a Flare-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Flare users and builders. By minting flrETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving Flare. flrETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use flrETH in DeFi on Flare as you normally would. flrETH has been live since October 31st, 2024, and has surpassed over $3M TVL — becoming one of the largest assets on Flare.
