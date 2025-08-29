FLRETH की अधिक जानकारी

Flare Staked Ether लोगो

Flare Staked Ether मूल्य (FLRETH)

गैर-सूचीबद्ध

1 FLRETH से USD लाइव प्राइस:

$4,433.09
$4,433.09$4,433.09
-6.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Flare Staked Ether (FLRETH) मूल्य का लाइव चार्ट
Flare Staked Ether (FLRETH) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 4,426.59
$ 4,426.59$ 4,426.59
24 घंटे में न्यूनतम
$ 4,724.2
$ 4,724.2$ 4,724.2
24 घंटे में उच्चतम

$ 4,426.59
$ 4,426.59$ 4,426.59

$ 4,724.2
$ 4,724.2$ 4,724.2

$ 5,115.59
$ 5,115.59$ 5,115.59

$ 1,433.82
$ 1,433.82$ 1,433.82

-2.26%

-6.11%

+1.90%

+1.90%

Flare Staked Ether (FLRETH) रियल-टाइम प्राइस $4,432.14 है. पिछले 24 घंटों में, FLRETH ने $ 4,426.59 के कम और $ 4,724.2 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FLRETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5,115.59 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1,433.82 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FLRETH में -2.26%, 24 घंटों में -6.11%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Flare Staked Ether (FLRETH) मार्केट की जानकारी

$ 10.97M
$ 10.97M$ 10.97M

--
----

$ 10.97M
$ 10.97M$ 10.97M

2.46K
2.46K 2.46K

2,462.258089258734
2,462.258089258734 2,462.258089258734

Flare Staked Ether का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.97M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FLRETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.46K है, कुल आपूर्ति 2462.258089258734 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.97M है.

Flare Staked Ether (FLRETH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Flare Staked Ether का USD में मूल्य बदलाव $ -288.622714948527 था.
पिछले 30 दिनों में, Flare Staked Ether का USD में मूल्य बदलाव $ +623.8073060820 था.
पिछले 60 दिनों में, Flare Staked Ether का USD में मूल्य बदलाव $ +3,438.3558184920 था.
पिछले 90 दिनों में, Flare Staked Ether का USD में मूल्य बदलाव $ +1,842.988862597811 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -288.622714948527-6.11%
30 दिन$ +623.8073060820+14.07%
60 दिन$ +3,438.3558184920+77.58%
90 दिन$ +1,842.988862597811+71.18%

Flare Staked Ether (FLRETH) क्या है

flrETH is a Flare-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Flare users and builders. By minting flrETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving Flare. flrETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use flrETH in DeFi on Flare as you normally would. flrETH has been live since October 31st, 2024, and has surpassed over $3M TVL — becoming one of the largest assets on Flare.

Flare Staked Ether (FLRETH) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Flare Staked Ether प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Flare Staked Ether (FLRETH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Flare Staked Ether (FLRETH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Flare Staked Ether के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Flare Staked Ether प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FLRETH लोकल करेंसी में

Flare Staked Ether (FLRETH) टोकन का अर्थशास्त्र

Flare Staked Ether (FLRETH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FLRETH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Flare Staked Ether (FLRETH) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Flare Staked Ether (FLRETH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FLRETH प्राइस 4,432.14 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FLRETH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FLRETH से USD की मौजूदा प्राइस $ 4,432.14 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Flare Staked Ether का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FLRETH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.97M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FLRETH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FLRETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.46K USD है.
FLRETH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FLRETH ने 5,115.59 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FLRETH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FLRETH ने 1,433.82 USD की ATL प्राइस देखी.
FLRETH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FLRETH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FLRETH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FLRETH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FLRETH का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.