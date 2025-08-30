FLARE की अधिक जानकारी

Flare AI मूल्य (FLARE)

गैर-सूचीबद्ध

1 FLARE से USD लाइव प्राइस:

--
----
-17.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Flare AI (FLARE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:21:31 (UTC+8)

Flare AI (FLARE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00221312
$ 0.00221312$ 0.00221312

$ 0
$ 0$ 0

-1.18%

-17.22%

+1.56%

+1.56%

Flare AI (FLARE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FLARE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FLARE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00221312 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FLARE में -1.18%, 24 घंटों में -17.22%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.56% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Flare AI (FLARE) मार्केट की जानकारी

$ 9.94K
$ 9.94K$ 9.94K

--
----

$ 9.94K
$ 9.94K$ 9.94K

999.84M
999.84M 999.84M

999,842,391.994839
999,842,391.994839 999,842,391.994839

Flare AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.94K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FLARE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.84M है, कुल आपूर्ति 999842391.994839 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.94K है.

Flare AI (FLARE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Flare AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Flare AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Flare AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Flare AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-17.22%
30 दिन$ 0+8.87%
60 दिन$ 0+7.13%
90 दिन$ 0--

Flare AI (FLARE) क्या है

​Flare AI is a decentralized platform that integrates advanced AI agents to streamline trading, research, and portfolio management across spot and leveraged markets. Its key features include a Research Agent for analyzing social sentiment and on-chain data, a Solana Agent for executing complex transactions, and a Hyperliquid Agent enabling natural language-based trading. The platform offers real-time analytics, intuitive interfaces, and cross-chain bridging capabilities. Holding Flare tokens provides users with exclusive benefits within the ecosystem.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Flare AI (FLARE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Flare AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Flare AI (FLARE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Flare AI (FLARE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Flare AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Flare AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Flare AI (FLARE) टोकन का अर्थशास्त्र

Flare AI (FLARE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FLARE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Flare AI (FLARE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Flare AI (FLARE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FLARE प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FLARE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FLARE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Flare AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FLARE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.94K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FLARE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FLARE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.84M USD है.
FLARE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FLARE ने 0.00221312 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FLARE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FLARE ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
FLARE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FLARE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FLARE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FLARE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FLARE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:21:31 (UTC+8)

