FixMe AI का आज का लाइव मूल्य 0 USD है.FIX का मार्केट कैप 28,308 USD है. भारत में FIX से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

FIX की अधिक जानकारी

FIX प्राइस की जानकारी

FIX क्या है

FIX व्हाइटपेपर

FIX आधिकारिक वेबसाइट

FIX टोकन का अर्थशास्त्र

FIX प्राइस का पूर्वानुमान

FixMe AI लोगो

FixMe AI मूल्य (FIX)

गैर-सूचीबद्ध

1 FIX से USD लाइव प्राइस:

$0.00098207
$0.00098207$0.00098207
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
FixMe AI (FIX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:10:42 (UTC+8)

FixMe AI का आज का मूल्य

आज FixMe AI (FIX) का लाइव मूल्य -- है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा FIX से USD कन्वर्ज़न दर -- प्रति FIX है.

$ 28,308 के मार्केट कैप के अनुसार FixMe AI करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 28.83M FIX है. पिछले 24 घंटों के दौरान, FIX की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00612491 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में FIX में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में -21.87% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

FixMe AI (FIX) मार्केट की जानकारी

$ 28.31K
$ 28.31K$ 28.31K

--
----

$ 49.10K
$ 49.10K$ 49.10K

28.83M
28.83M 28.83M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

FixMe AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.31K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FIX की मार्केट में उपलब्ध राशि 28.83M है, कुल आपूर्ति 50000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 49.10K है.

FixMe AI की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00612491
$ 0.00612491$ 0.00612491

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-21.87%

-21.87%

FixMe AI (FIX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, FixMe AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, FixMe AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, FixMe AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, FixMe AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0-50.98%
60 दिन$ 0-79.50%
90 दिन$ 0--

FixMe AI के लिए प्राइस पूर्वानुमान

FixMe AI (FIX) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में FIX का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
FixMe AI (FIX) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, FixMe AI के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में FixMe AI की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए FIX के प्राइस पूर्वानुमान के लिए FixMe AIप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न FixMe AI

2030 में 1 FixMe AI का मूल्य कितना होगा?
अगर FixMe AI 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. FixMe AI के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:10:42 (UTC+8)

FixMe AI के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.