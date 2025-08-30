Fitchin Universe मूल्य (CHIN)
-1.26%
-5.85%
+8.55%
+8.55%
Fitchin Universe (CHIN) रियल-टाइम प्राइस $0.0058418 है. पिछले 24 घंटों में, CHIN ने $ 0.00581634 के कम और $ 0.00629748 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01110954 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00443809 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHIN में -1.26%, 24 घंटों में -5.85%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Fitchin Universe का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.02M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 171.04M है, कुल आपूर्ति 999999620.7169405 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.98M है.
आज के दिन के दौरान, Fitchin Universe का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00036300187128505 था.
पिछले 30 दिनों में, Fitchin Universe का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006822328 था.
पिछले 60 दिनों में, Fitchin Universe का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009453475 था.
पिछले 90 दिनों में, Fitchin Universe का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00164937668160184 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00036300187128505
|-5.85%
|30 दिन
|$ +0.0006822328
|+11.68%
|60 दिन
|$ -0.0009453475
|-16.18%
|90 दिन
|$ -0.00164937668160184
|-22.01%
FITCHIN Universe is a multi-layer ecosystem of competition, community engagement and tokenized entertainment bridging the gap between web2 gaming and web3. The ecosystem is powered by $CHIN, the gamer’s token. Founded in 2022 by soccer legend Sergio "Kun" Aguero, FITCHIN quickly became the leading Spanish-speaking gaming platform. Partnering with Web2 and Web3 giants, esports teams like Leo Messi's KRÜ Esports, and creators like TheDonato it achieved an extended reach of 250M followers. Clans Arena, the flagship product, enables the tokenization of gaming communities and engages users through an Own-to-Earn model in competitive tournaments for liquidity and real token price action. The Clans Arena leverages FITCHIN’s community hubs, tournament infrastructure, and THE HUB digital identity avatars, providing a 360 web3 entertainment experience for the user.
