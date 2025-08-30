CHIN की अधिक जानकारी

Fitchin Universe लोगो

Fitchin Universe मूल्य (CHIN)

गैर-सूचीबद्ध

1 CHIN से USD लाइव प्राइस:

$0.0058418
-5.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Fitchin Universe (CHIN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:56:25 (UTC+8)

Fitchin Universe (CHIN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00581634
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00629748
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00581634

$ 0.00629748

$ 0.01110954

$ 0.00443809

-1.26%

-5.85%

+8.55%

+8.55%

Fitchin Universe (CHIN) रियल-टाइम प्राइस $0.0058418 है. पिछले 24 घंटों में, CHIN ने $ 0.00581634 के कम और $ 0.00629748 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01110954 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00443809 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHIN में -1.26%, 24 घंटों में -5.85%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Fitchin Universe (CHIN) मार्केट की जानकारी

$ 1.02M

--

$ 5.98M

171.04M

999,999,620.7169405

Fitchin Universe का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.02M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 171.04M है, कुल आपूर्ति 999999620.7169405 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.98M है.

Fitchin Universe (CHIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Fitchin Universe का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00036300187128505 था.
पिछले 30 दिनों में, Fitchin Universe का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006822328 था.
पिछले 60 दिनों में, Fitchin Universe का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009453475 था.
पिछले 90 दिनों में, Fitchin Universe का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00164937668160184 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00036300187128505-5.85%
30 दिन$ +0.0006822328+11.68%
60 दिन$ -0.0009453475-16.18%
90 दिन$ -0.00164937668160184-22.01%

Fitchin Universe (CHIN) क्या है

FITCHIN Universe is a multi-layer ecosystem of competition, community engagement and tokenized entertainment bridging the gap between web2 gaming and web3. The ecosystem is powered by $CHIN, the gamer’s token. Founded in 2022 by soccer legend Sergio "Kun" Aguero, FITCHIN quickly became the leading Spanish-speaking gaming platform. Partnering with Web2 and Web3 giants, esports teams like Leo Messi's KRÜ Esports, and creators like TheDonato it achieved an extended reach of 250M followers. Clans Arena, the flagship product, enables the tokenization of gaming communities and engages users through an Own-to-Earn model in competitive tournaments for liquidity and real token price action. The Clans Arena leverages FITCHIN’s community hubs, tournament infrastructure, and THE HUB digital identity avatars, providing a 360 web3 entertainment experience for the user.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Fitchin Universe प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Fitchin Universe (CHIN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Fitchin Universe (CHIN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Fitchin Universe के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Fitchin Universe प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CHIN लोकल करेंसी में

Fitchin Universe (CHIN) टोकन का अर्थशास्त्र

Fitchin Universe (CHIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CHIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Fitchin Universe (CHIN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Fitchin Universe (CHIN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CHIN प्राइस 0.0058418 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CHIN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CHIN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0058418 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Fitchin Universe का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CHIN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.02M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CHIN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CHIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 171.04M USD है.
CHIN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CHIN ने 0.01110954 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CHIN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CHIN ने 0.00443809 USD की ATL प्राइस देखी.
CHIN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CHIN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CHIN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CHIN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CHIN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:56:25 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.