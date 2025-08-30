First bitcoin kid मूल्य (TPU)
+0.85%
-5.89%
-1.58%
-1.58%
First bitcoin kid (TPU) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TPU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TPU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00300023 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TPU में +0.85%, 24 घंटों में -5.89%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.58% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
First bitcoin kid का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TPU की मार्केट में उपलब्ध राशि 987.25M है, कुल आपूर्ति 987249659.784093 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 32.55K है.
आज के दिन के दौरान, First bitcoin kid का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, First bitcoin kid का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, First bitcoin kid का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, First bitcoin kid का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.89%
|30 दिन
|$ 0
|-7.40%
|60 दिन
|$ 0
|+4.73%
|90 दिन
|$ 0
|--
This kid posted a YouTube video about Bitcoin in 2011 when he was 12yrs old and BTC price was only $8.00!!! For the past 13yrs that video went unnoticed... Now some solana degens unearthed this historic video and etched it into the blockchain as a memecoin... The *First Bitcoin Kid (TPU)* project is an innovative initiative aimed at educating and empowering the younger generation about cryptocurrency, blockchain technology, and financial literacy. The project's name, "First Bitcoin Kid," symbolizes the idea of introducing children and teenagers to the world of digital assets and teaching them how to navigate this new financial landscape from an early age. The core focus of the TPU (Tokenized Project Unit) model in this project is to provide a hands-on, interactive experience where participants can learn about Bitcoin and other cryptocurrencies, while also engaging with blockchain technologies in a meaningful way. The project typically incorporates elements like gamified learning, smart contracts, and tokenomics to create an immersive educational platform that makes the complex world of cryptocurrencies more approachable and accessible for young learners. In addition to the educational aspect, *First Bitcoin Kid (TPU)* aims to introduce practical use cases for digital assets, allowing young users to earn, spend, and trade tokens in a controlled environment. This not only builds knowledge but also provides them with practical experience that could be valuable in a rapidly digitizing financial world. Through its innovative approach, the project seeks to bridge the gap between traditional finance and emerging digital economies, helping to cultivate a new generation of informed digital natives.
