First AI Owned Dog मूल्य (GRACIE)
First AI Owned Dog (GRACIE) रियल-टाइम प्राइस $0.00000527 है. पिछले 24 घंटों में, GRACIE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GRACIE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00027086 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0000035 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GRACIE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
First AI Owned Dog का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.24K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GRACIE की मार्केट में उपलब्ध राशि 995.13M है, कुल आपूर्ति 995134066.558723 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.24K है.
आज के दिन के दौरान, First AI Owned Dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, First AI Owned Dog का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000000050 था.
पिछले 60 दिनों में, First AI Owned Dog का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000015359 था.
पिछले 90 दिनों में, First AI Owned Dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|30 दिन
|$ -0.0000000050
|-0.09%
|60 दिन
|$ +0.0000015359
|+29.14%
|90 दिन
|$ 0
$GRACIE is a blockchain-based project inspired by Noland Arbaugh’s loyal and beloved dog, Gracie. At its core, $GRACIE is more than just a token; it’s a community-driven initiative designed to bring people together through shared passions for charity, gaming, live streaming, and animal welfare. The project aims to build a bridge between the worlds of decentralized finance (DeFi) and real-world impact, creating a platform where digital assets are used to support meaningful causes. By leveraging blockchain technology, $GRACIE offers transparency, inclusivity, and accessibility, enabling its community to participate in charitable initiatives, engage in gaming-related activities, and connect through live-streamed events. The project’s mission is not only to raise awareness about animal welfare but also to provide financial support to rescue organizations, shelters, and adoption services. Additionally, $GRACIE fosters a fun and engaging ecosystem where holders can actively take part in shaping the project’s direction and giving back to the causes they care about most. This unique blend of philanthropy, entertainment, and community engagement makes $GRACIE stand out in the ever-growing crypto space. It’s not just a token; it’s a movement dedicated to making a positive impact, one paw at a time.
First AI Owned Dog (GRACIE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GRACIE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
