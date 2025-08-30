FireStarter मूल्य (FLAME)
FireStarter (FLAME) रियल-टाइम प्राइस $0.00389039 है. पिछले 24 घंटों में, FLAME ने $ 0.00386647 के कम और $ 0.00476533 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FLAME की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.31 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00132264 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FLAME में +0.06%, 24 घंटों में -11.09%, तथा पिछले 7 दिनों में +31.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
FireStarter का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 265.93K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FLAME की मार्केट में उपलब्ध राशि 68.36M है, कुल आपूर्ति 99778075.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 388.18K है.
आज के दिन के दौरान, FireStarter का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000485303131671 था.
पिछले 30 दिनों में, FireStarter का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0011107098 था.
पिछले 60 दिनों में, FireStarter का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0010308934 था.
पिछले 90 दिनों में, FireStarter का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000277938416497218 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000485303131671
|-11.09%
|30 दिन
|$ +0.0011107098
|+28.55%
|60 दिन
|$ +0.0010308934
|+26.50%
|90 दिन
|$ -0.000277938416497218
|-6.66%
FireStarter is the first Initial Metaverse Offering (or IMO) launchpad on the Polygon network that incubates and launches GameFi, Social Token, NFT and DeFi projects by way of the metaverse. FireStarter only incubates top tier projects, typically comprised of celebrity and engineering centric teams as our real world experience in media (Forbes, Nike, Supreme, Rolling Stones Magazine etc) as well as in crypto allows us to bridge the gap between the mainstream and crypto.
FireStarter (FLAME) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FLAME टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
