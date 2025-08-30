FIRE की अधिक जानकारी

Fire Protocol लोगो

Fire Protocol मूल्य (FIRE)

गैर-सूचीबद्ध

1 FIRE से USD लाइव प्राइस:

$0.00065022$0.00065022
+10.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Fire Protocol (FIRE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:21:09 (UTC+8)

Fire Protocol (FIRE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 3.25$ 3.25

$ 0$ 0

+0.03%

+10.95%

+25.06%

+25.06%

Fire Protocol (FIRE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FIRE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FIRE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.25 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FIRE में +0.03%, 24 घंटों में +10.95%, तथा पिछले 7 दिनों में +25.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Fire Protocol (FIRE) मार्केट की जानकारी

$ 3.22K$ 3.22K

----

$ 64.97K$ 64.97K

4.96M 4.96M

100,000,000.0 100,000,000.0

Fire Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FIRE की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.96M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 64.97K है.

Fire Protocol (FIRE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Fire Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Fire Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Fire Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Fire Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+10.95%
30 दिन$ 0+48.81%
60 दिन$ 0+58.91%
90 दिन$ 0--

Fire Protocol (FIRE) क्या है

The FIRE token is our governance token. FIRE is used to power our economic incentive mechanisms, to help support community proposals, and to perform voting.

Fire Protocol (FIRE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Fire Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Fire Protocol (FIRE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Fire Protocol (FIRE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Fire Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Fire Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FIRE लोकल करेंसी में

Fire Protocol (FIRE) टोकन का अर्थशास्त्र

Fire Protocol (FIRE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FIRE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Fire Protocol (FIRE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Fire Protocol (FIRE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FIRE प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FIRE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FIRE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Fire Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FIRE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.22K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FIRE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FIRE की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.96M USD है.
FIRE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FIRE ने 3.25 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FIRE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FIRE ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
FIRE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FIRE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FIRE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FIRE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FIRE का प्राइस का अनुमान देखें.
