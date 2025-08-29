FINVESTA की अधिक जानकारी

Finvesta लोगो

Finvesta मूल्य (FINVESTA)

गैर-सूचीबद्ध

1 FINVESTA से USD लाइव प्राइस:

$5.94
$5.94$5.94
-11.50%1D
USD
Finvesta (FINVESTA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:23:47 (UTC+8)

Finvesta (FINVESTA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 5.93
$ 5.93$ 5.93
24 घंटे में न्यूनतम
$ 6.78
$ 6.78$ 6.78
24 घंटे में उच्चतम

$ 5.93
$ 5.93$ 5.93

$ 6.78
$ 6.78$ 6.78

$ 89.41
$ 89.41$ 89.41

$ 5.76
$ 5.76$ 5.76

-1.95%

-12.46%

-27.72%

-27.72%

Finvesta (FINVESTA) रियल-टाइम प्राइस $5.93 है. पिछले 24 घंटों में, FINVESTA ने $ 5.93 के कम और $ 6.78 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FINVESTA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 89.41 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 5.76 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FINVESTA में -1.95%, 24 घंटों में -12.46%, तथा पिछले 7 दिनों में -27.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Finvesta (FINVESTA) मार्केट की जानकारी

$ 5.90M
$ 5.90M$ 5.90M

--
----

$ 5.90M
$ 5.90M$ 5.90M

994.01K
994.01K 994.01K

994,007.69916898
994,007.69916898 994,007.69916898

Finvesta का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.90M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FINVESTA की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.01K है, कुल आपूर्ति 994007.69916898 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.90M है.

Finvesta (FINVESTA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Finvesta का USD में मूल्य बदलाव $ -0.844879967803103 था.
पिछले 30 दिनों में, Finvesta का USD में मूल्य बदलाव $ -2.5560191670 था.
पिछले 60 दिनों में, Finvesta का USD में मूल्य बदलाव $ -3.9813314330 था.
पिछले 90 दिनों में, Finvesta का USD में मूल्य बदलाव $ -38.6375418701094 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.844879967803103-12.46%
30 दिन$ -2.5560191670-43.10%
60 दिन$ -3.9813314330-67.13%
90 दिन$ -38.6375418701094-86.69%

Finvesta (FINVESTA) क्या है

Welcome to the forefront of crypto innovation with FINVESTA, the most deflationary asset on Pulsechain. Our ecosystem is achieving remarkable results, with 1,000+ FINVESTA tokens burned every day! This aggressive token burn enhances scarcity and significantly drives up demand, creating an unparalleled growth trajectory for our community. Where the DeFi Fun Begins on Pulsechain! 4% burn tax & 1% Finvesta reflections goes back to holders. Deflationary design exposed to PRC20 wave theory systems.

Finvesta (FINVESTA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Finvesta प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Finvesta (FINVESTA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Finvesta (FINVESTA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Finvesta के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Finvesta प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FINVESTA लोकल करेंसी में

Finvesta (FINVESTA) टोकन का अर्थशास्त्र

Finvesta (FINVESTA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FINVESTA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Finvesta (FINVESTA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Finvesta (FINVESTA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FINVESTA प्राइस 5.93 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FINVESTA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FINVESTA से USD की मौजूदा प्राइस $ 5.93 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Finvesta का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FINVESTA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.90M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FINVESTA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FINVESTA की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.01K USD है.
FINVESTA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FINVESTA ने 89.41 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FINVESTA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FINVESTA ने 5.76 USD की ATL प्राइस देखी.
FINVESTA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FINVESTA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FINVESTA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FINVESTA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FINVESTA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:23:47 (UTC+8)

