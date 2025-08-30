FINS की अधिक जानकारी

FINS लोगो

FINS मूल्य (FINS)

गैर-सूचीबद्ध

1 FINS से USD लाइव प्राइस:

--
----
-9.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
FINS (FINS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:28:14 (UTC+8)

FINS (FINS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00004273
$ 0.00004273$ 0.00004273
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00004772
$ 0.00004772$ 0.00004772
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00004273
$ 0.00004273$ 0.00004273

$ 0.00004772
$ 0.00004772$ 0.00004772

$ 0.00025814
$ 0.00025814$ 0.00025814

$ 0.00000896
$ 0.00000896$ 0.00000896

+1.24%

-8.82%

-16.33%

-16.33%

FINS (FINS) रियल-टाइम प्राइस $0.00004326 है. पिछले 24 घंटों में, FINS ने $ 0.00004273 के कम और $ 0.00004772 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FINS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00025814 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000896 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FINS में +1.24%, 24 घंटों में -8.82%, तथा पिछले 7 दिनों में -16.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

FINS (FINS) मार्केट की जानकारी

$ 36.54K
$ 36.54K$ 36.54K

--
----

$ 42.38K
$ 42.38K$ 42.38K

844.60M
844.60M 844.60M

979,600,000.0
979,600,000.0 979,600,000.0

FINS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 36.54K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FINS की मार्केट में उपलब्ध राशि 844.60M है, कुल आपूर्ति 979600000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 42.38K है.

FINS (FINS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, FINS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, FINS का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000082747 था.
पिछले 60 दिनों में, FINS का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000117716 था.
पिछले 90 दिनों में, FINS का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00002435003156476518 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-8.82%
30 दिन$ -0.0000082747-19.12%
60 दिन$ -0.0000117716-27.21%
90 दिन$ -0.00002435003156476518-36.01%

FINS (FINS) क्या है

$FINS is the integral virtual currency of Shark Island, a richly detailed and interactive digital environment crafted to offer users a unique experience of exploration, adventure, treasure, and community. The project is a Culture Memecoin, launched on Hedera, that merges real life and the virtual world of Web3. The token revolves around music, island activities, beach events, and live NFT auctions.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

FINS प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में FINS (FINS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके FINS (FINS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? FINS के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब FINS प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FINS लोकल करेंसी में

FINS (FINS) टोकन का अर्थशास्त्र

FINS (FINS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FINS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: FINS (FINS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज FINS (FINS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FINS प्राइस 0.00004326 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FINS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FINS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00004326 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
FINS का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FINS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 36.54K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FINS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FINS की मार्केट में उपलब्ध राशि 844.60M USD है.
FINS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FINS ने 0.00025814 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FINS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FINS ने 0.00000896 USD की ATL प्राइस देखी.
FINS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FINS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FINS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FINS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FINS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:28:14 (UTC+8)

