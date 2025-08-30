Finminity मूल्य (FMT)
Finminity (FMT) रियल-टाइम प्राइस $0.01063696 है. पिछले 24 घंटों में, FMT ने $ 0.01045234 के कम और $ 0.01089978 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FMT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 9.03 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00886177 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FMT में +0.59%, 24 घंटों में -2.28%, तथा पिछले 7 दिनों में -16.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Finminity का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.50K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FMT की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.34M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 106.37K है.
आज के दिन के दौरान, Finminity का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00024874196421408 था.
पिछले 30 दिनों में, Finminity का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0014753878 था.
पिछले 60 दिनों में, Finminity का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005117058 था.
पिछले 90 दिनों में, Finminity का USD में मूल्य बदलाव $ -0.002234675840864815 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00024874196421408
|-2.28%
|30 दिन
|$ -0.0014753878
|-13.87%
|60 दिन
|$ -0.0005117058
|-4.81%
|90 दिन
|$ -0.002234675840864815
|-17.36%
An innovative Polkadot driven cross-chain investor services platform that is flexible, rewarding, transparent and secured Making Fund Raising easy for Startups with comprehensive investor engagement through DeFi driven ETH and Binance Smart Chain (BSC) platform with inbuilt safety protocols of Value Locks, DAO and Milestone based fund release. Crowdfunding and DeFi based Investment services are made for each other. With Finminity (FMT) Token driven ecosystem, our platform helps you raise funding in a decentralized manner from community of investors. It is enabled by a DeFi Token Engine which creates ERC 20 or ERC 1404 token based on Company Needs. It also has a decentralized Investor Services Platform with inbuilt staking rewards powered by Finminity DAO for permissioned community and investor voting for resolutions and other statutory obligations.
Finminity (FMT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FMT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
