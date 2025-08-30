Finblox मूल्य (FBX)
0.00%
-3.53%
-9.61%
-9.61%
Finblox (FBX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FBX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FBX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02451834 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FBX में 0.00%, 24 घंटों में -3.53%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Finblox का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.49K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FBX की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.80B है, कुल आपूर्ति 9467196555.349 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 58.21K है.
आज के दिन के दौरान, Finblox का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Finblox का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Finblox का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Finblox का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.53%
|30 दिन
|$ 0
|+20.30%
|60 दिन
|$ 0
|+54.12%
|90 दिन
|$ 0
|--
The utility aspect of the token is a core of FBX, which incentivizes users to hold FBX tokens and participate in our loyalty and reward programs. Some of the benefits of these programs include earning better rewards on their assets, receiving discounts, and subsidized fees on transactions such as those within the exchange of cryptocurrencies, payments, and transfers. FBX token is also a governance token designed to give its users various rights and privileges to vote on issues that govern the development and growth of the Finblox ecosystem. Finblox plans to implement voting power in 2024.
Finblox (FBX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FBX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
