Finance Wizard (WIZARD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WIZARD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WIZARD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00230808 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WIZARD में -0.56%, 24 घंटों में -7.48%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Finance Wizard का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.02K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WIZARD की मार्केट में उपलब्ध राशि 988.44M है, कुल आपूर्ति 988444013.910837 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 35.02K है.
आज के दिन के दौरान, Finance Wizard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Finance Wizard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Finance Wizard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Finance Wizard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.48%
|30 दिन
|$ 0
|+9.86%
|60 दिन
|$ 0
|-10.75%
|90 दिन
|$ 0
|--
Finance Wizard is your ultimate AI-powered trading and analysis assistant, specializing in predicting future stock prices. Known for its precision and innovation, Finance Wizard is ranked among the top custom GPTs worldwide on ChatGPT.com, holding the #8 spot in research and analysis. With over 700K+ uses, it’s trusted by traders for market insights, stock trend predictions, and technical analysis.
Finance Wizard (WIZARD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WIZARD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
