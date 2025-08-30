WIZARD की अधिक जानकारी

WIZARD प्राइस की जानकारी

WIZARD आधिकारिक वेबसाइट

WIZARD टोकन का अर्थशास्त्र

WIZARD प्राइस का पूर्वानुमान

Finance Wizard लोगो

Finance Wizard मूल्य (WIZARD)

गैर-सूचीबद्ध

1 WIZARD से USD लाइव प्राइस:

-7.40%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Finance Wizard (WIZARD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:27:59 (UTC+8)

Finance Wizard (WIZARD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00230808
$ 0.00230808$ 0.00230808

$ 0
$ 0$ 0

-0.56%

-7.48%

-0.27%

-0.27%

Finance Wizard (WIZARD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WIZARD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WIZARD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00230808 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WIZARD में -0.56%, 24 घंटों में -7.48%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Finance Wizard (WIZARD) मार्केट की जानकारी

$ 35.02K
$ 35.02K$ 35.02K

----

$ 35.02K
$ 35.02K$ 35.02K

988.44M
988.44M 988.44M

988,444,013.910837
988,444,013.910837 988,444,013.910837

Finance Wizard का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.02K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WIZARD की मार्केट में उपलब्ध राशि 988.44M है, कुल आपूर्ति 988444013.910837 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 35.02K है.

Finance Wizard (WIZARD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Finance Wizard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Finance Wizard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Finance Wizard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Finance Wizard का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-7.48%
30 दिन$ 0+9.86%
60 दिन$ 0-10.75%
90 दिन$ 0--

Finance Wizard (WIZARD) क्या है

Finance Wizard is your ultimate AI-powered trading and analysis assistant, specializing in predicting future stock prices. Known for its precision and innovation, Finance Wizard is ranked among the top custom GPTs worldwide on ChatGPT.com, holding the #8 spot in research and analysis. With over 700K+ uses, it’s trusted by traders for market insights, stock trend predictions, and technical analysis.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Finance Wizard (WIZARD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Finance Wizard प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Finance Wizard (WIZARD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Finance Wizard (WIZARD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Finance Wizard के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Finance Wizard प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WIZARD लोकल करेंसी में

Finance Wizard (WIZARD) टोकन का अर्थशास्त्र

Finance Wizard (WIZARD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WIZARD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Finance Wizard (WIZARD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Finance Wizard (WIZARD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WIZARD प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WIZARD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WIZARD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Finance Wizard का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WIZARD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.02K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WIZARD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WIZARD की मार्केट में उपलब्ध राशि 988.44M USD है.
WIZARD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WIZARD ने 0.00230808 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WIZARD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WIZARD ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
WIZARD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WIZARD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WIZARD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WIZARD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WIZARD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:27:59 (UTC+8)

