FIAS (FIAS) रियल-टाइम प्राइस $0.01610125 है. पिछले 24 घंटों में, FIAS ने $ 0.0154897 के कम और $ 0.01655712 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FIAS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04210956 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00922004 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FIAS में +0.98%, 24 घंटों में +1.10%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
FIAS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.00M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FIAS की मार्केट में उपलब्ध राशि 123.91M है, कुल आपूर्ति 300000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.84M है.
आज के दिन के दौरान, FIAS का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00017504 था.
पिछले 30 दिनों में, FIAS का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0063388801 था.
पिछले 60 दिनों में, FIAS का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0018494652 था.
पिछले 90 दिनों में, FIAS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00017504
|+1.10%
|30 दिन
|$ -0.0063388801
|-39.36%
|60 दिन
|$ -0.0018494652
|-11.48%
|90 दिन
|$ 0
|--
Fias is a multi-purpose layer 1 token built natively on the DevvX blockchain and bridged to Ethereum. The primary function serves as the intermediary and liquidity mechanism for metaverse & digitally native digital assets such as video game items on devv.exchange. Developers can utilise the innate utility and functionality of Fias and explore a deeply connective and interoperable “Digital Financial Ecosystem” within their own applications and designs, including infinite TPS, sub - second finality and a simple web2 to web3 bridge which can port any existing item inventory into the ecosystem and back to a game server with a simple API integration. No blockchain experience is required. Fias will also be used for liquidity contributions to create treasuries and grow communities that operate across the DFE and earn rewards for participation. DevvExchange is setting the new gold standard of value exchange between all forms of digitally native assets & RWAs. DevvExchange is a fully non-custodial settlement layer, with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement. Its unique sharding architecture enables complete local, cross jurisdictional and operational compliance measures for enterprise grade applications and globally connected gaming and social media economies. The DFE is not just a marketplace, it's a core piece of infrastructure that enables marketplaces. The technological overhang of Fias has the capacity to catapult new and existing metaverse applications by combining globally compliant peer to peer transactions, with limitless scalability and simple onboarding for any existing titles within our “Digital Financial Ecosystem”, and is the first of its kind in the blockchain industry.
