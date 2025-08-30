FRM की अधिक जानकारी

Ferrum Network लोगो

Ferrum Network मूल्य (FRM)

गैर-सूचीबद्ध

1 FRM से USD लाइव प्राइस:

$0.00055372
$0.00055372$0.00055372
+0.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Ferrum Network (FRM) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:54:09 (UTC+8)

Ferrum Network (FRM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.969562
$ 0.969562$ 0.969562

$ 0
$ 0$ 0

+0.92%

+0.78%

+2.37%

+2.37%

Ferrum Network (FRM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FRM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FRM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.969562 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FRM में +0.92%, 24 घंटों में +0.78%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.37% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ferrum Network (FRM) मार्केट की जानकारी

$ 158.92K
$ 158.92K$ 158.92K

--
----

$ 330.62K
$ 330.62K$ 330.62K

287.01M
287.01M 287.01M

597,085,527.2790357
597,085,527.2790357 597,085,527.2790357

Ferrum Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 158.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FRM की मार्केट में उपलब्ध राशि 287.01M है, कुल आपूर्ति 597085527.2790357 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 330.62K है.

Ferrum Network (FRM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Ferrum Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ferrum Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Ferrum Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Ferrum Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.78%
30 दिन$ 0-32.18%
60 दिन$ 0+136.89%
90 दिन$ 0--

Ferrum Network (FRM) क्या है

Ferrum Network is a pioneer in ushering in the era of Interoperability 2.0. Powered by the Quantum Portal, Ferrum Network’s mainnet nodes and related infrastructure will bring value, data, and functional interoperability to every chain in the industry. Utilizing the Ferrum Network, anyone can build and deploy solutions on one network and instantly enable multi-chain functionality without the burden or technical debt that comes with managing a multi-chain infrastructure for their dApps, and projects. Ferrum also specializes as a multi-chain Blockchain as a Service DeFi company, adding deflationary mechanisms, token utility and advisory services to projects across the crypto space. With the mission of breaking down barriers to mass adoption in mind, Ferrum empowers the industry by reducing friction and bringing startups and established networks closer together.

Ferrum Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ferrum Network (FRM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ferrum Network (FRM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ferrum Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ferrum Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FRM लोकल करेंसी में

Ferrum Network (FRM) टोकन का अर्थशास्त्र

Ferrum Network (FRM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FRM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Ferrum Network (FRM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Ferrum Network (FRM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FRM प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FRM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FRM से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ferrum Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FRM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 158.92K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FRM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FRM की मार्केट में उपलब्ध राशि 287.01M USD है.
FRM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FRM ने 0.969562 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FRM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FRM ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
FRM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FRM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FRM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FRM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FRM का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:54:09 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.