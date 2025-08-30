Ferrum Network मूल्य (FRM)
+0.92%
+0.78%
+2.37%
+2.37%
Ferrum Network (FRM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FRM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FRM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.969562 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FRM में +0.92%, 24 घंटों में +0.78%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.37% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Ferrum Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 158.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FRM की मार्केट में उपलब्ध राशि 287.01M है, कुल आपूर्ति 597085527.2790357 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 330.62K है.
आज के दिन के दौरान, Ferrum Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ferrum Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Ferrum Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Ferrum Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.78%
|30 दिन
|$ 0
|-32.18%
|60 दिन
|$ 0
|+136.89%
|90 दिन
|$ 0
|--
Ferrum Network is a pioneer in ushering in the era of Interoperability 2.0. Powered by the Quantum Portal, Ferrum Network’s mainnet nodes and related infrastructure will bring value, data, and functional interoperability to every chain in the industry. Utilizing the Ferrum Network, anyone can build and deploy solutions on one network and instantly enable multi-chain functionality without the burden or technical debt that comes with managing a multi-chain infrastructure for their dApps, and projects. Ferrum also specializes as a multi-chain Blockchain as a Service DeFi company, adding deflationary mechanisms, token utility and advisory services to projects across the crypto space. With the mission of breaking down barriers to mass adoption in mind, Ferrum empowers the industry by reducing friction and bringing startups and established networks closer together.
