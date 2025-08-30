Fennec मूल्य (FNNC)
-0.32%
-6.17%
-11.24%
-11.24%
Fennec (FNNC) रियल-टाइम प्राइस $0.00112985 है. पिछले 24 घंटों में, FNNC ने $ 0.00112189 के कम और $ 0.0012067 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FNNC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02082869 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00112189 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FNNC में -0.32%, 24 घंटों में -6.17%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.24% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Fennec का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.04K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FNNC की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.77M है, कुल आपूर्ति 9766550.01 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.04K है.
आज के दिन के दौरान, Fennec का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Fennec का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003002798 था.
पिछले 60 दिनों में, Fennec का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004528943 था.
पिछले 90 दिनों में, Fennec का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0023352930492688806 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.17%
|30 दिन
|$ -0.0003002798
|-26.57%
|60 दिन
|$ -0.0004528943
|-40.08%
|90 दिन
|$ -0.0023352930492688806
|-67.39%
Fennec is a decentralized peer-to-peer digital currency that allows users to send funds and store wealth online without any third party. Fennec is one of many cryptocurrencies, but it is our belief that it will become a respectable store of value coin within several years - building on transparancy and engaging with the community to adopt to an evaloving industry. Fennec is a fork of Bitcoin, it functions very similarly, besides the fact that block time is 2.5 minutes (4x faster than Bitcoin) and uses the YescryptR16 algorithm (CPU and GPU only).
