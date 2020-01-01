Felicette the Space Cat (FELICETTE) टोकन का अर्थशास्त्र Felicette the Space Cat (FELICETTE) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Felicette the Space Cat (FELICETTE) जानकारी Felicette the Cat (FELICEETE) is a community-driven meme token inspired by the legendary Felicette, the first cat to venture into space. Born from enthusiasm but momentarily setback by its original developer's exit, Felicette's journey mirrors its namesake's pioneering spirit. The community's takeover transformed a challenging situation into a monumental success, catapulting the token from a mere $1,800 to a dazzling $1.2 million peak. This remarkable recovery and growth underscore Felicette's essence: resilience, unity, and the boundless potential of collective action. More than just a meme token, Felicette embodies the decentralized, grassroots dynamism that fuels the crypto world, showcasing the incredible outcomes possible when a community rallies behind a shared vision. Felicette the Cat stands as a symbol of innovation and community strength, continuing to explore new frontiers in the meme token ecosystem with transparency and engagement. Join us in the ongoing journey of Felicette, a token with a story as unique and inspiring as the spacefaring feline herself. आधिकारिक वेबसाइट: https://www.felicette.cc अभी FELICETTE खरीदें!

Felicette the Space Cat (FELICETTE) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Felicette the Space Cat (FELICETTE) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 15.93K $ 15.93K $ 15.93K कुल आपूर्ति: $ 688.63M $ 688.63M $ 688.63M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 688.63M $ 688.63M $ 688.63M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 15.93K $ 15.93K $ 15.93K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.00185156 $ 0.00185156 $ 0.00185156 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.00001548 $ 0.00001548 $ 0.00001548 मौजूदा प्राइस: $ 0 $ 0 $ 0 Felicette the Space Cat (FELICETTE) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Felicette the Space Cat (FELICETTE) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Felicette the Space Cat (FELICETTE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: FELICETTE टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने FELICETTE मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप FELICETTE के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो FELICETTE टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

