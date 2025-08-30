Felicette the Space Cat मूल्य (FELICETTE)
Felicette the Space Cat (FELICETTE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FELICETTE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FELICETTE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00185156 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FELICETTE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -3.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Felicette the Space Cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.98K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FELICETTE की मार्केट में उपलब्ध राशि 688.63M है, कुल आपूर्ति 688627528.3 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.98K है.
आज के दिन के दौरान, Felicette the Space Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Felicette the Space Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Felicette the Space Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Felicette the Space Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-7.31%
|60 दिन
|$ 0
|-25.07%
|90 दिन
|$ 0
|--
Felicette the Cat (FELICEETE) is a community-driven meme token inspired by the legendary Felicette, the first cat to venture into space. Born from enthusiasm but momentarily setback by its original developer's exit, Felicette's journey mirrors its namesake's pioneering spirit. The community's takeover transformed a challenging situation into a monumental success, catapulting the token from a mere $1,800 to a dazzling $1.2 million peak. This remarkable recovery and growth underscore Felicette's essence: resilience, unity, and the boundless potential of collective action. More than just a meme token, Felicette embodies the decentralized, grassroots dynamism that fuels the crypto world, showcasing the incredible outcomes possible when a community rallies behind a shared vision. Felicette the Cat stands as a symbol of innovation and community strength, continuing to explore new frontiers in the meme token ecosystem with transparency and engagement. Join us in the ongoing journey of Felicette, a token with a story as unique and inspiring as the spacefaring feline herself.
