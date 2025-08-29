Fei USD मूल्य (FEI)
Fei USD (FEI) रियल-टाइम प्राइस $0.993686 है. पिछले 24 घंटों में, FEI ने $ 0.986112 के कम और $ 1.002 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FEI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5.55 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.15544 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FEI में +0.30%, 24 घंटों में -0.84%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.24% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Fei USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.71M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FEI की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.74M है, कुल आपूर्ति 3994145.439937098 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.96M है.
आज के दिन के दौरान, Fei USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0084941784628652 था.
पिछले 30 दिनों में, Fei USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009219418 था.
पिछले 60 दिनों में, Fei USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0027542988 था.
पिछले 90 दिनों में, Fei USD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0084941784628652
|-0.84%
|30 दिन
|$ -0.0009219418
|-0.09%
|60 दिन
|$ +0.0027542988
|+0.28%
|90 दिन
|$ 0
|--
FEI uses a new kind of stablecoin mechanism called protocol controlled value (PCV). It is more capital-efficient, has a fair distribution, and is fully decentralized. The protocol uses the value it controls to maintain liquid secondary markets. Fei Labs is the team that created FEI, a highly scalable, decentralized, and reserve-backed stablecoin that can meet DeFi’s needs without relying on centralized assets for collateral, that unlocks next-generation integration potential. Our mission is to be the stable coin of DeFi backed by some of the top minds in the space, including a16z, Nascent, Variant, Coinbase, Fei v2 launches in late 2021, bringing 1:1 redeemability, TRIBE buybacks/backstop, and algorithmic PCV management: https://medium.com/fei-protocol/introducing-fei-v2-6f56afe7a1b5
Fei USD (FEI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FEI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
