Feeder Finance (FEED) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FEED ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FEED की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.552431 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FEED में +0.16%, 24 घंटों में +0.04%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Feeder Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 36.70K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FEED की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 36.70K है.
आज के दिन के दौरान, Feeder Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Feeder Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Feeder Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Feeder Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.04%
|30 दिन
|$ 0
|+6.51%
|60 दिन
|$ 0
|+29.68%
|90 दिन
|$ 0
|--
- Feeder.finance aims to provide passive and diversified yield aggregation solutions for DeFi investors. - Our model makes assumptions and runs on the two principles that should be clear to anyone with a finance or economics background: 1) The Efficient Market Hypothesis, and 2) Random Walk Hypothesis - Our product will focus on a so-called vault of vaults or vaults of pools solution that rebalanced regularly based on simple but powerful formulas that will be made public prior to the launch — Feeder.finance does not aim to reinvent the wheel, simply create a simple and useful product for passively-minded investors for the long-term. - We adopt the concept of real-world “Feeder Funds” (also known as “fund of funds”) and apply it to DeFi to not compete, but to support, the best capital allocators (Vaults, Liquidity Pools, and perhaps more…) in crypto Please refer to our medium for more: https://medium.com/feeder-finance/introducing-feeder-finance-defi-aggregator-for-diversified-yield-generation-aba8d953ab31
