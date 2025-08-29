Feed The World मूल्य (FW)
-0.38%
+0.62%
+8.97%
+8.97%
Feed The World (FW) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FW ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FW की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00180687 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FW में -0.38%, 24 घंटों में +0.62%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Feed The World का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.00M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FW की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.14B है, कुल आपूर्ति 1499999990.800862 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.32M है.
आज के दिन के दौरान, Feed The World का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Feed The World का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Feed The World का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Feed The World का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.62%
|30 दिन
|$ 0
|-12.47%
|60 दिन
|$ 0
|-43.97%
|90 दिन
|$ 0
|--
Feed The World Humanitarian Aid, Powered by Blockchain Feed The World is a nonprofit leveraging blockchain to fund and manage food, water, education, and healthcare projects in underserved communities. Using FW Coin, we ensure transparency, traceability, and impact with every donation. Our mission is rooted in the belief that decentralized technology can deliver aid more efficiently, more fairly, and with greater accountability than traditional systems. Every token sent supports real-world outcomes—like boreholes drilled in Sub-Saharan Africa, food parcels delivered to families in crisis, and Web3 education hubs for young learners. By putting data on-chain and decisions in the hands of the community, Feed The World transforms charity into a transparent, participatory model of global cooperation. Whether you’re a donor, developer, or field partner, your contribution is visible, verifiable, and part of a broader movement to build lasting, equitable infrastructure where it’s needed most.
