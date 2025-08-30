Fcode AI मूल्य (FCOD)
-1.69%
-2.12%
+11.17%
+11.17%
Fcode AI (FCOD) रियल-टाइम प्राइस $0.00337395 है. पिछले 24 घंटों में, FCOD ने $ 0.00336757 के कम और $ 0.00360695 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FCOD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0101878 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00111097 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FCOD में -1.69%, 24 घंटों में -2.12%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Fcode AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.01M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FCOD की मार्केट में उपलब्ध राशि 300.00M है, कुल आपूर्ति 700185072.154666 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.36M है.
आज के दिन के दौरान, Fcode AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Fcode AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001539418 था.
पिछले 60 दिनों में, Fcode AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006954729 था.
पिछले 90 दिनों में, Fcode AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.001328685267969167 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.12%
|30 दिन
|$ +0.0001539418
|+4.56%
|60 दिन
|$ +0.0006954729
|+20.61%
|90 दिन
|$ +0.001328685267969167
|+64.96%
Fcode is a SocialFi platform that fuses real-time price feeds, sentiment dashboards and order-routing APIs with an in-house reasoning agent. Through smart wallet tied to social accounts, users create profiles, post charts, join token-gated chats, copy trades and execute spot or perpetual orders without leaving the browser. The agent continually scans on-chain events, detects volatility, aggregates macro headlines and pushes actionable alerts to the terminal and to X/Twitter in near real time.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
