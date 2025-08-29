FAYA मूल्य (FAYA)
FAYA (FAYA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FAYA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FAYA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FAYA में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +3.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
FAYA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 831.37K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FAYA की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.69T है, कुल आपूर्ति 100000000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.78M है.
आज के दिन के दौरान, FAYA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, FAYA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, FAYA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, FAYA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-52.76%
|60 दिन
|$ 0
|-62.29%
|90 दिन
|$ 0
|--
Faya is a cryptocurrency that aims to prioritize donation for the health and smile of the world's children.This means making the dream and wish of a sick child into a tangible and transparent reality in helping all sick, orphaned and poor children in the world so that every child has a share in smiling and good health. Faya Smart Contract is Audited by the leading Auditing Company QuillAudits, and Faya contract get a very high rate (99.9%). https://www.quillaudits.com/leaderboard/faya-world Faya Token are locked by "Team Finance" a product by TrustSwap. 10% of the supply is in PancakeSwap exchange and it is locked for 5 years. 90% of the supply is also locked for 5 years as Vesting to all Faya department wallets, and it unlock about 1.5% monthly.
FAYA (FAYA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FAYA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
