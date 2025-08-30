FATE की अधिक जानकारी

FATE on SUI लोगो

FATE on SUI मूल्य (FATE)

गैर-सूचीबद्ध

1 FATE से USD लाइव प्राइस:

--
----
-1.20%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
FATE on SUI (FATE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:20:11 (UTC+8)

FATE on SUI (FATE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00000265
$ 0.00000265$ 0.00000265
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00000274
$ 0.00000274$ 0.00000274
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00000265
$ 0.00000265$ 0.00000265

$ 0.00000274
$ 0.00000274$ 0.00000274

$ 0.00195217
$ 0.00195217$ 0.00195217

$ 0.00000141
$ 0.00000141$ 0.00000141

--

-1.23%

-18.02%

-18.02%

FATE on SUI (FATE) रियल-टाइम प्राइस $0.0000027 है. पिछले 24 घंटों में, FATE ने $ 0.00000265 के कम और $ 0.00000274 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FATE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00195217 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000141 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FATE में --, 24 घंटों में -1.23%, तथा पिछले 7 दिनों में -18.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

FATE on SUI (FATE) मार्केट की जानकारी

$ 2.70K
$ 2.70K$ 2.70K

--
----

$ 2.70K
$ 2.70K$ 2.70K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

FATE on SUI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.70K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FATE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.70K है.

FATE on SUI (FATE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, FATE on SUI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, FATE on SUI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000004060 था.
पिछले 60 दिनों में, FATE on SUI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000003576 था.
पिछले 90 दिनों में, FATE on SUI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013251741816273628 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.23%
30 दिन$ -0.0000004060-15.04%
60 दिन$ +0.0000003576+13.25%
90 दिन$ -0.0013251741816273628-99.79%

FATE on SUI (FATE) क्या है

$FATE is a meme coin built on the Sui blockchain that merges AI, fortune-telling, and Web3 culture for all the Degens out there. Users interact with the FATE Bot to ask questions—about life, trading, or memes—and receive mystic or absurd answers powered by real-time data. The project offers viral engagement, gamified predictions, and integrates physical and digital experiences for deeper community connection.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

FATE on SUI (FATE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

FATE on SUI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में FATE on SUI (FATE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके FATE on SUI (FATE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? FATE on SUI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब FATE on SUI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FATE लोकल करेंसी में

FATE on SUI (FATE) टोकन का अर्थशास्त्र

FATE on SUI (FATE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FATE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: FATE on SUI (FATE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज FATE on SUI (FATE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FATE प्राइस 0.0000027 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FATE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FATE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0000027 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
FATE on SUI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FATE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.70K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FATE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FATE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
FATE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FATE ने 0.00195217 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FATE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FATE ने 0.00000141 USD की ATL प्राइस देखी.
FATE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FATE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FATE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FATE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FATE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:20:11 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.