Fate Adventure मूल्य (FA)
-0.97%
-1.82%
-8.40%
-8.40%
Fate Adventure (FA) रियल-टाइम प्राइस $0.084671 है. पिछले 24 घंटों में, FA ने $ 0.08385 के कम और $ 0.088624 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.04 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.075025 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FA में -0.97%, 24 घंटों में -1.82%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Fate Adventure का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 438.31K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FA की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.17M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 848.61K है.
आज के दिन के दौरान, Fate Adventure का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00157394456219029 था.
पिछले 30 दिनों में, Fate Adventure का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0008832286 था.
पिछले 60 दिनों में, Fate Adventure का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0180744643 था.
पिछले 90 दिनों में, Fate Adventure का USD में मूल्य बदलाव $ -0.07049350142677296 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00157394456219029
|-1.82%
|30 दिन
|$ +0.0008832286
|+1.04%
|60 दिन
|$ -0.0180744643
|-21.34%
|90 दिन
|$ -0.07049350142677296
|-45.43%
Fate Adventure is a comprehensive intellectual property that forms the foundation for multiple product verticals, all unified under the FA token ecosystem. Our flagship, Fate Adventure RPG, is a fully on-chain, anime-style trainers-monsters game and the first dApp to implement an innovative revenue-sharing model. A portion of future dApp revenue will automatically be used to purchase FA tokens, generating sustained buying pressure that directly benefits token holders.
