FatalismFTW Elons new character (FTW) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FTW ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FTW की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00187876 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FTW में +0.32%, 24 घंटों में -5.08%, तथा पिछले 7 दिनों में +14.54% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
FatalismFTW Elons new character का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.18K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FTW की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.75M है, कुल आपूर्ति 999750348.338163 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 16.18K है.
आज के दिन के दौरान, FatalismFTW Elons new character का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, FatalismFTW Elons new character का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, FatalismFTW Elons new character का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, FatalismFTW Elons new character का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.08%
|30 दिन
|$ 0
|-2.16%
|60 दिन
|$ 0
|-15.26%
|90 दिन
|$ 0
|--
Fatalism ftw, on his path of exile to solidify his spot in the top 3 worldwide leaderboard, he endured countless hardships and challenges. He was resurrected once, becoming the revived soul of Kekius, carrying within him the strength and wisdom of his predecessor. Along the treacherous path, he faced countless lurking dangers, testing his perseverance and courage at every step. This moment captures his rebirth and unwavering determination to achieve greatness. Determination to WIN!
