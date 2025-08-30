FARTGIRL की अधिक जानकारी

FARTGIRL मूल्य (FARTGIRL)

1 FARTGIRL से USD लाइव प्राइस:

$0.00137529
-7.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
FARTGIRL (FARTGIRL) मूल्य का लाइव चार्ट
FARTGIRL (FARTGIRL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0013608
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00154066
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0013608
$ 0.00154066
$ 0.01226974
$ 0
-1.63%

-7.70%

+4.65%

+4.65%

FARTGIRL (FARTGIRL) रियल-टाइम प्राइस $0.00136554 है. पिछले 24 घंटों में, FARTGIRL ने $ 0.0013608 के कम और $ 0.00154066 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FARTGIRL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01226974 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FARTGIRL में -1.63%, 24 घंटों में -7.70%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.65% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

FARTGIRL (FARTGIRL) मार्केट की जानकारी

$ 1.38M
--
$ 1.38M
1.00B
1,000,000,000.0
FARTGIRL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.38M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FARTGIRL की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.38M है.

FARTGIRL (FARTGIRL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, FARTGIRL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000113970641473324 था.
पिछले 30 दिनों में, FARTGIRL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003283567 था.
पिछले 60 दिनों में, FARTGIRL का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004847310 था.
पिछले 90 दिनों में, FARTGIRL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003839285764338589 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000113970641473324-7.70%
30 दिन$ -0.0003283567-24.04%
60 दिन$ +0.0004847310+35.50%
90 दिन$ -0.0003839285764338589-21.94%

FARTGIRL (FARTGIRL) क्या है

FARTGIRL is the dynamic sidekick to FARTBOY, a meme token that has captured the attention of the crypto community with its unique blend of humor, trust, and a vibrant community spirit. FARTGIRL is not your typical superhero; she's a vigilante with a quirky and memorable power - her ability to wield the FART as a weapon against any adversary. Her special skill allows her to confuse, disarm, or even launch villains into retreat with a well-timed gas attack. In the world of cryptocurrencies, where seriousness often reigns, FARTGIRL brings laughter and light-heartedness, rallying a community around the joy of memes and the power of collective spirit.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

FARTGIRL (FARTGIRL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

FARTGIRL प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में FARTGIRL (FARTGIRL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके FARTGIRL (FARTGIRL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? FARTGIRL के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब FARTGIRL प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FARTGIRL लोकल करेंसी में

FARTGIRL (FARTGIRL) टोकन का अर्थशास्त्र

FARTGIRL (FARTGIRL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FARTGIRL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: FARTGIRL (FARTGIRL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज FARTGIRL (FARTGIRL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FARTGIRL प्राइस 0.00136554 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FARTGIRL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FARTGIRL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00136554 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
FARTGIRL का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FARTGIRL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.38M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FARTGIRL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FARTGIRL की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
FARTGIRL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FARTGIRL ने 0.01226974 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FARTGIRL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FARTGIRL ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
FARTGIRL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FARTGIRL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FARTGIRL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FARTGIRL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FARTGIRL का प्राइस का अनुमान देखें.
FARTGIRL (FARTGIRL) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

