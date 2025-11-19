एक्सचेंजDEX+
fartcoin killer का आज का लाइव मूल्य 0 USD है.BUTTPLUG का मार्केट कैप 52,693 USD है. भारत में BUTTPLUG से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

BUTTPLUG की अधिक जानकारी

BUTTPLUG प्राइस की जानकारी

BUTTPLUG क्या है

BUTTPLUG आधिकारिक वेबसाइट

BUTTPLUG टोकन का अर्थशास्त्र

BUTTPLUG प्राइस का पूर्वानुमान

fartcoin killer लोगो

fartcoin killer मूल्य (BUTTPLUG)

गैर-सूचीबद्ध

1 BUTTPLUG से USD लाइव प्राइस:

--
----
+1.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
fartcoin killer (BUTTPLUG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:10:05 (UTC+8)

fartcoin killer का आज का मूल्य

आज fartcoin killer (BUTTPLUG) का लाइव मूल्य -- है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.01% का बदलाव आया है. मौजूदा BUTTPLUG से USD कन्वर्ज़न दर -- प्रति BUTTPLUG है.

$ 52,693 के मार्केट कैप के अनुसार fartcoin killer करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 999.41M BUTTPLUG है. पिछले 24 घंटों के दौरान, BUTTPLUG की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00312277 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में BUTTPLUG में पिछले एक घंटे में +2.60% और पिछले 7 दिनों में -26.86% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

fartcoin killer (BUTTPLUG) मार्केट की जानकारी

$ 52.69K
$ 52.69K$ 52.69K

--
----

$ 52.69K
$ 52.69K$ 52.69K

999.41M
999.41M 999.41M

999,412,769.453481
999,412,769.453481 999,412,769.453481

fartcoin killer का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 52.69K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BUTTPLUG की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.41M है, कुल आपूर्ति 999412769.453481 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 52.69K है.

fartcoin killer की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00312277
$ 0.00312277$ 0.00312277

$ 0
$ 0$ 0

+2.60%

+1.01%

-26.86%

-26.86%

fartcoin killer (BUTTPLUG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, fartcoin killer का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, fartcoin killer का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, fartcoin killer का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, fartcoin killer का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+1.01%
30 दिन$ 0-45.82%
60 दिन$ 0-79.45%
90 दिन$ 0--

fartcoin killer के लिए प्राइस पूर्वानुमान

fartcoin killer (BUTTPLUG) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में BUTTPLUG का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
fartcoin killer (BUTTPLUG) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, fartcoin killer के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में fartcoin killer की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए BUTTPLUG के प्राइस पूर्वानुमान के लिए fartcoin killerप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

fartcoin killer (BUTTPLUG) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न fartcoin killer

2030 में 1 fartcoin killer का मूल्य कितना होगा?
अगर fartcoin killer 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. fartcoin killer के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:10:05 (UTC+8)

fartcoin killer (BUTTPLUG) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

fartcoin killer के बारे में और जानें

