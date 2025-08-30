Fart Accelerationism मूल्य (F/ACC)
Fart Accelerationism (F/ACC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, F/ACC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. F/ACC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00414195 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में F/ACC में -0.37%, 24 घंटों में +0.44%, तथा पिछले 7 दिनों में +9.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Fart Accelerationism का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.59K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. F/ACC की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.75M है, कुल आपूर्ति 999749755.415155 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.59K है.
आज के दिन के दौरान, Fart Accelerationism का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Fart Accelerationism का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Fart Accelerationism का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Fart Accelerationism का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.44%
|30 दिन
|$ 0
|+5.68%
|60 दिन
|$ 0
|+22.15%
|90 दिन
|$ 0
|--
There once a dev that decided to eat a very bean rich meal after which he had the fastest fart on the planet. Unfortunately he ran out of gas quickly and he was never really able to accelerate the project. Our spouses complain about farting all the time so you could say we never really run out of gas. It only made sense to CTO this beauty of a meme. We will try break the world record for fastest fart to have ever been recorded on chain.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
